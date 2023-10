Le Prince Albert II adresse son soutien au président d’Israël

Samedi 7 octobre, une attaque du Hamas, coordonnée sur terre et dans le ciel, a tué plus de 600 personnes en Israël.

Samedi matin, un festival a notamment été attaqué par les combattants du mouvement islamiste du Hamas. Il se déroulait dans le désert du Néguev, dans le sud d’Israël. Quelques heures plus tôt, plusieurs centaines de roquettes étaient tirées depuis la ville de Gaza et se sont abattues sur le territoire israëlien.

Relayée par le Palais Princier, une dépêche officielle du Prince Albert II est parue, à destination du président de l’État d’Israël, Isaac Herzog.

« Monsieur le Président,

J’ai appris avec effroi les attaques terroristes qui touchent votre pays et dont on déplore de nombreuses victimes, certaines fauchées au cœur de leur jeunesse. Ma pensée rejoint, dans la tristesse et le désarroi, les familles des personnes disparues ainsi que celles blessées et prises en otages. Je forme le souhait ardent que les peuples du bassin méditerranéen puissent s’unir autour des valeurs de paix, de justice et de respect, afin qu’ils tiennent en échec ces actes barbares.

Je vous assure, ainsi que le peuple israélien, de notre soutien et de notre compassion dans cette cruelle épreuve.

Albert, Prince de Monaco. »