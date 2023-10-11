Князь Альбер II выразил свою поддержку президенту Израиля

В субботу 7 октября в результате нападения Хамас, скоординированного с земли и с воздуха, погибло более 600 жителей Израиля.

В субботу утром, в частности, бойцы исламского движения Хамас совершили нападение на участников музыкального фестиваля, который проходил в пустыне Негев, на юге Израиля. За несколько часов до этого несколько сотен ракет были выпущены из города Газа по израильской территории.

В президентском дворце появилось официальное послание Князя Альбера II президенту Израиля, Ицхаку Герцогу.

«Господин Президент,

Я с ужасом узнал о нападении террористов на вашу страну и многочисленных жертвах, некоторые из которых ушли из жизни в самом расцвете сил. С грустью и смятением я мысленно присоединяюсь к семьям погибших, раненых и взятых в заложники. Я выражаю искреннее желание, чтобы народы Средиземноморья могли сплотиться вокруг ценностей мира, справедливости и взаимоуважения, чтобы препятствовать подобным варварским акциям.

Уверяю вас и весь народ Израиля в нашей поддержке и сострадании в этом страшном испытании.

Альбер, Князь Монако».