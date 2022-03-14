По случаю 64-летия Князя Альбера II, Monaco Tribune напоминает о трёх флагманских инициативах его Фонда.

Защита и охрана тюленя-монаха

© Фонд Князя Альбера II

Из-за значительного сокращения популяции вследствие десятилетий охоты и забоя, двадцать лет назад тюлень-монах оказался под «критической угрозой исчезновения» и был занесён в красный список Международного союза охраны природы (Union internationale pour la conservation de la nature). Вот почему с 2011 года Фонд Князя активно поддерживает проекты, способствующие сохранению этого вида морских млекопитающих.

Создание охраняемых морских зон и повышение осведомлённости рыбаков позволило защитить тюленя-монаха, популяция которого на сегодняшний день составляет 800 особей: вдвое больше, чем в начале 2000-х годов. В целях обеспечения выживания тюленя-монаха, Фонд также поддерживает проекты в Греции, Турции, Мадейре и Мавритании, направленные на информирование туристов и помогающие с бережностью относиться к особям и их среде обитания.

Содействие устойчивому рыболовству

© Mr. Goodfish

С 2013 года Княжество участвует в программе Mr. Goodfish, направленной на борьбу с чрезмерным выловом рыбы и поощряющей потребителей отдавать предпочтение сезонным морепродуктам. По данным Фонда Князя Альбера II, «если бы каждый француз хотя бы раз в год употреблял в пищу рыбу, рекомендованную Mr. Goodfish, а не ту, что чрезмерно эсплуатируется, стало бы возможным сохранить 18 000 тонн рыбы из числа видов, находящихся под угрозой исчезновения.»

Рестораторы, кулинары, рыботорговцы, супермаркеты, но также и потребители приглашаются к ознакомлению с регулярно обновляющимся списком Mr. Goodfish. В последнем публикуются рекомендованные к употреблению виды морепродуктов, согласно их размеру, состоянию рыбных ресурсов и сезону. Платформа также предлагает изысканные рецепты блюд, позволяющие узнать, как готовить рыбу дня.

Борьба с пластиком в Средиземном море

© Lucile Courtial

Ежегодно в океан выбрасывается 8 миллионов тонн пластика. За этой тревожной констатацией следует еще одна, внушающая не меньшее беспокойство: Средиземное море – самое загрязненное в мире, с его более чем 3 000 миллиардов частиц микропластика. Так, Фонд активно борется с этим засорением и поддерживает работу ассоциации BeMed с момента её основания в 2019 году.

Ежегодно объявляется призыв к осуществлению малых инициатив. Во всём мире проводится множество профилактических и просветительских мероприятий, направленных на сокращение производства и потребления пластика, как то в гостиницах, кэмпингах или на круизных лайнерах.

Вы также можете поддержать Фонд и его проекты.