Il Louis XV di Alain Ducasse eletto secondo miglior ristorante del mondo

La Liste, che stila la classifica dei 1.000 ristoranti migliori del mondo, ha emesso il verdetto per il 2024 a novembre.

“Cercherò di fare in modo che questo ristorante rimanga uno dei migliori al mondo, perché il contesto in cui mi trovo e i prodotti che ho a disposizione mi permettono di farlo”. Alain Ducasse, lo chef più stellato al mondo, con ristoranti in diversi Paesi, è stato ospite del Monaco Info Podcast, durante il quale ha parlato dell’eccellenza del Louis XV di Monaco, che ha aperto i battenti più di 30 anni fa.

“È un grande professionista”, dice Alain Ducasse di Emmanuel Pilon, che oggi dirige le cucine del ristorante monegasco, citando i “circa quindici anni” di lavoro insieme. “Conosce a fondo la cucina mediterranea e porta in tavola la sua esperienza, il suo rigore e la sua sensibilità . Arricchirà l’offerta del ristorante mettendo la sua creatività al servizio della cucina naturale”, ha scritto Alain Ducasse sul sito della Monte-Carlo SBM.

È a Monaco che lo chef ha ottenuto la sua prima stella. Alain Ducasse ricorda anche il suo rapporto con il Principe Ranieri III, che è sempre stato di “fiducia reciproca”. “Ogni volta dovevo dirgli se avevo ottenuto o perso una stella. Quando avevo tre stelle a New York e tre a Parigi, ma stavo per perderne una a Monaco, sono andato da lui e gli ho detto: ecco cosa succederà . Lui mi diceva sempre: ho ancora fiducia in te”.

“Il gusto e il tocco del savoir-faire monegasco sono unici e arricchiranno il nostro lavoro a Tokyo”, spiega Alain Ducasse, precisando che la cucina mediterranea ha influenzato molti dei suoi locali.