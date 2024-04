JO Paris 2024 : Alain Ducasse enfile son tablier pour un dîner de gala

Il aura lieu la veille de la cérémonie d’ouverture sous la pyramide du Louvre.

Publicité

Le chef quitte les cuisines monégasques du Louis XV, élu deuxième meilleur restaurant du monde, pour Paris, le temps d’un dîner qui réunira une centaine de chefs d’État et de personnalités le 25 juillet prochain. Invités par le président du Comité International Olympique (CIO) et l’Élysée, les convives de marque auront droit à un menu d’exception concocté par le chef et ses équipes pour ce rendez-vous appelé « dîner du président », et dont le tout premier avait été organisé en 2014 à Sotchi en Russie.

Diplomatie gastronomique

Ce repas exceptionnel, est en réalité un moment de diplomatie, comme la France à l’habitude d’en organiser. Le talent d’Alain Ducasse avait d’ailleurs été sollicité à l’occasion d’un diner d’État entre François Hollande et Xi Jinping, entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ou encore entre Emmanuel Macron et Donald Trump.