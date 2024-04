Olimpiadi di Parigi 2024: una cena di gala firmata Alain Ducasse

Si terrà alla vigilia della cerimonia dell’apertura sotto la piramide del Louvre.

PubblicitÃ

Il 25 luglio, lo chef lascerà le cucine monegasche del Louis XV, eletto secondo miglior ristorante del mondo, per raggiungere Parigi, giusto il tempo di una cena che riunirà un centinaio di capi di Stato e personaggi di spicco. Invitati dal Presidente del Comitato Olimpico (CIO) e dall’Eliseo, gli ospiti VIP delizieranno il loro palato con un menù d’eccezione pensato dallo chef e dal suo staff per questa “cena del presidente”, che è stata organizzata per la prima volta a Soči, in Russia, nel 2014.

La diplomazia a tavola

Questa cena d’eccezione rappresenta in realtà un evento diplomatico, come la Francia è solita organizzare. Il talento di Alain Ducasse era già stato sfruttato in occasione di alcune cene di Stato tra François Hollande e Xi Jinping, tra Emmanuel Macron e Vladimir Poutine, e ancora tra Emmanuel Macron e Donald Trump.