3 декабря конкурс «Трофеи Молодежной экономической палаты Монако» (JCEM) завершился вручением наград.

В Гримальди-Форум были присуждены три премии среди девяти финалистов конкурса.

Премия Княжеского правительства. Эта награда была вручена министром финансов и экономики Жаном Кастеллини (Jean Castellini). Лауреатом стала компания EAT’IN MONACO , получившая грант в 40 тысяч евро. Компания предлагает услугу доставки по Княжеству через бесплатное приложение с использованием электромобилей. Доставкой могут воспользоваться рестораны, супермаркеты, пекарни, цветочные магазины и даже аптеки.

Эта награда была вручена министром финансов и экономики Жаном Кастеллини (Jean Castellini). Лауреатом стала компания , получившая грант в 40 тысяч евро. Компания предлагает услугу доставки по Княжеству через бесплатное приложение с использованием электромобилей. Доставкой могут воспользоваться рестораны, супермаркеты, пекарни, цветочные магазины и даже аптеки. Премия Молодежной экономической палаты Монако. Эту награду вручила вице-президент JCI Елена Приходько (Olena Prykhodko). Победителем стала компания POX, получившая грант в размере 21 тысячи евро. Pox создала коробки для пиццы, гарантирующие, что покупатели получат пиццу горячей и хрустящей, как будто ее только что достали из печи. Коробка для пиццы пригодна для компоста и сделана из специальной бумаги с семенами. Если коробку закопать в землю, вырастет растение.

Эту награду вручила вице-президент JCI Елена Приходько (Olena Prykhodko). Победителем стала компания получившая грант в размере 21 тысячи евро. Pox создала коробки для пиццы, гарантирующие, что покупатели получат пиццу горячей и хрустящей, как будто ее только что достали из печи. Коробка для пиццы пригодна для компоста и сделана из специальной бумаги с семенами. Если коробку закопать в землю, вырастет растение. Премия Athos Partners. Этот приз был вручен Полом Арентом (Paul Arent), управляющим партнером Athos Partners. Награду получила компания THENINTH.ART, которая заслужила грант в 5 тысяч евро. Платформа позволяет авторам зарабатывать на жизнь благодаря тесной связи между читателями и создателями комиксов, что может увеличить гонорары в шесть раз.