Спустя три года после открытия «The Office» стал эталоном бизнес-центра в Монако. «The Office», основанный Бенуа Бианкери (Benoit Biancheri), Оливье Бланши (Olivier Blanchy) и Арно Сбаррато (Arnaud Sbarrato), выделяется модным интерьером и приятной атмосферой. Трое друзей создали современное пространство для работы, соответствующее их представлениям. Портрет этой тройки бизнесменов — во второй части нашей серии материалов, посвященной предпринимателям Княжества.

История Бенуа Бианкери (42 года), Оливье Бланши (36 лет) и Арно Сбаррато (34 года) — это история трех друзей, которых вот уже три года объединяет общий проект: «The Office». Идея долго созревала и увидела свет в январе 2019 года. «Арно сказал, что хочет сотрудничать со мной. Бенуа часто говорил, что если бы делал проект, то хотел бы видеть меня в партнерах. Поэтому мы втроем сели за стол переговоров и приняли решение», — с улыбкой рассказывает Оливье, прежде чем передать слово Арно.

Современное рабочее место

«В жизни нет случайностей. С Бенуа мы общались в «Монако» и в «Кап-Д’ай», — говорит Арно. Действительно, тема футбола не раз всплывает во время разговора бизнесменов за обедом: похоже, у этой тройки есть общая страсть. «Он был тренером, а я был игроком. А потом с Оливье мы выполняли одну и ту же студенческую работу. Мы оба были парковщиками в «Monte-Carlo Sporting» и мы часто пересекались», — вспоминает бизнесмен.

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Бенуа Бианкери немного старше, и после получения докторской степени он основал свою компанию, став агентом для игроков. У Оливье Бланши и Арно Сбаррато похожий путь. Оливье два года работал агентом по недвижимости на Корсике, в Бастии, после чего присоединился к Княжескому правительству в отделе бизнеса. Там он снова встретил Арно, члена администрации Княжеского правительства, где Арно работал по возвращении из Торонто, Канада.





Оливье Бланши (слева), Бенуа Бианкери (в центре), Арно Сбаррато (справа)

Друзья решили вместе реализовать свой проект: создать бизнес-центр, отвечающий современным запросам. «Когда мы посетили это помещение в Фонвьей, сомнений не осталось». Нынешний «The Office» объединяет в себе всё. Прежде всего, местоположение, затем пространство.

На самом деле цель состоит в том, чтобы все наши участники были частью одного сообщества.

«Мы начали с чистого листа», — говорит Бенуа. И это позволило дать волю воображению. «Мы хотели создать современный офис, в котором все будет отлично», — добавляет он. «Место, где есть взаимодействие между предпринимателями, которые даже не работают в одной отрасли», — отмечает Арно. «Мы не хотим быть только местом для адресов компаний. На самом деле цель состоит в том, чтобы все наши клиенты были частью одного сообщества», — говорит Оливье.

«The Office» готовится открыть новое помещение площадью 1200 м2

Сегодня «The Office» действительно успешен. Всего спустя год после первого расширения в соседнем здании (напротив JouéClub), готовится новое расширение. «Мы собираемся открыть новое пространство площадью 1200 м2 на верхнем этаже», — говорит Оливье. «Несмотря на кризис, компании продолжают открываться», — добавляет Арно. «Монако — динамичное место, и спрос на него высок».

Благодаря агентству коммуникаций (theoffice.comm), компания, основанная Бенуа, Оливье и Арно, удовлетворяет потребности всех своих клиентов. «Наше предложение глобально, — уверяет Оливье. Здесь люди не думают ни о чем, кроме своего дела. Мы позаботимся обо всем остальном». Дополняя друг друга и всегда находясь в хорошем настроении, трио предпринимателей проводит время вместе и за пределами офиса.

«У Оливье и Бенуа теперь есть семейная жизнь, но все равно мы иногда гуляем вместе». В футболках «Монако», на трибунах матча баскетбольного клуба «Монако» или Лиги 2, во время ужина… Оливье, Бенуа и Арно не упускают возможности встретиться. Кто сказал, что бизнес и дружба несовместимы?

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