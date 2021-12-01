Спустя три года после открытия «The Office» стал эталоном бизнес-центра в Монако. «The Office», основанный Бенуа Бианкери (Benoit Biancheri), Оливье Бланши (Olivier Blanchy) и Арно Сбаррато (Arnaud Sbarrato), выделяется модным интерьером и приятной атмосферой. Трое друзей создали современное пространство для работы, соответствующее их представлениям. Портрет этой тройки бизнесменов — во второй части нашей серии материалов, посвященной предпринимателям Княжества.
История Бенуа Бианкери (42 года), Оливье Бланши (36 лет) и Арно Сбаррато (34 года) — это история трех друзей, которых вот уже три года объединяет общий проект: «The Office». Идея долго созревала и увидела свет в январе 2019 года. «Арно сказал, что хочет сотрудничать со мной. Бенуа часто говорил, что если бы делал проект, то хотел бы видеть меня в партнерах. Поэтому мы втроем сели за стол переговоров и приняли решение», — с улыбкой рассказывает Оливье, прежде чем передать слово Арно.
Современное рабочее место
«В жизни нет случайностей. С Бенуа мы общались в «Монако» и в «Кап-Д’ай», — говорит Арно. Действительно, тема футбола не раз всплывает во время разговора бизнесменов за обедом: похоже, у этой тройки есть общая страсть. «Он был тренером, а я был игроком. А потом с Оливье мы выполняли одну и ту же студенческую работу. Мы оба были парковщиками в «Monte-Carlo Sporting» и мы часто пересекались», — вспоминает бизнесмен.
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Бенуа Бианкери немного старше, и после получения докторской степени он основал свою компанию, став агентом для игроков. У Оливье Бланши и Арно Сбаррато похожий путь. Оливье два года работал агентом по недвижимости на Корсике, в Бастии, после чего присоединился к Княжескому правительству в отделе бизнеса. Там он снова встретил Арно, члена администрации Княжеского правительства, где Арно работал по возвращении из Торонто, Канада.
Друзья решили вместе реализовать свой проект: создать бизнес-центр, отвечающий современным запросам. «Когда мы посетили это помещение в Фонвьей, сомнений не осталось». Нынешний «The Office» объединяет в себе всё. Прежде всего, местоположение, затем пространство.
На самом деле цель состоит в том, чтобы все наши участники были частью одного сообщества.
«Мы начали с чистого листа», — говорит Бенуа. И это позволило дать волю воображению. «Мы хотели создать современный офис, в котором все будет отлично», — добавляет он. «Место, где есть взаимодействие между предпринимателями, которые даже не работают в одной отрасли», — отмечает Арно. «Мы не хотим быть только местом для адресов компаний. На самом деле цель состоит в том, чтобы все наши клиенты были частью одного сообщества», — говорит Оливье.
«The Office» готовится открыть новое помещение площадью 1200 м2
Сегодня «The Office» действительно успешен. Всего спустя год после первого расширения в соседнем здании (напротив JouéClub), готовится новое расширение. «Мы собираемся открыть новое пространство площадью 1200 м2 на верхнем этаже», — говорит Оливье. «Несмотря на кризис, компании продолжают открываться», — добавляет Арно. «Монако — динамичное место, и спрос на него высок».
Благодаря агентству коммуникаций (theoffice.comm), компания, основанная Бенуа, Оливье и Арно, удовлетворяет потребности всех своих клиентов. «Наше предложение глобально, — уверяет Оливье. Здесь люди не думают ни о чем, кроме своего дела. Мы позаботимся обо всем остальном». Дополняя друг друга и всегда находясь в хорошем настроении, трио предпринимателей проводит время вместе и за пределами офиса.
«У Оливье и Бенуа теперь есть семейная жизнь, но все равно мы иногда гуляем вместе». В футболках «Монако», на трибунах матча баскетбольного клуба «Монако» или Лиги 2, во время ужина… Оливье, Бенуа и Арно не упускают возможности встретиться. Кто сказал, что бизнес и дружба несовместимы?
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