











Член небезызвестной монакской семьи, живущей в Княжестве уже около 200 лет, приближенный Луи Дюкруэ и молодой отец – Ромен Гуаран (Romain Goiran) будто прожил несколько жизней к своим 33 годам. Этот любитель футбола и боевых искусств отныне также является боксерским промоутером.

Его телефон ни на минуту не переставал отправлять уведомления в течение часа нашего интервью. В напряженных буднях Ромена Гуарана каждая минута на счету. Поэтому естественно, что после шестидесяти минут душевного разговора единственное средство — наверстать упущенное время.

«Ничего не делать? Это не входит в мои привычки. Я не могу ничего не делать. Даже в отпуске я не могу просто отдыхать».

Предпринимательство — как стиль жизни

Для 33-летнего предпринимателя 16-часовой рабочий день стал ежедневной рутиной с самого раннего возраста. И даже рождение сына не нарушило его график. «Все дело в организации».

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Но и в определенных жертвах. Для того чтобы стать действующим лицом своей собственной истории, Ромен Гуаран отодвинул свою личную жизнь на второй план. И совершенно об этом не жалеет. «Барбекю с друзьями, футбольные матчи — это круто. Иногда мне этого не хватает. За успех приходится платить». Флэшбэк.

Я начал заниматься бизнесом в гараже своих родителей. Я покупал скутеры, запчасти и их продавал.

Ромен родился в Монако, был счастливым ребенком и хорошо учился в колледже Шарля III, но в 15 лет жизнь этого любителя бокса и футбола впервые изменилась. «Школа меня разочаровала. Меня направили в технический и гостиничный лицей Монако. Но я не хотел этим заниматься».

Неудачи закаляют

Его жизненное кредо? Всегда находить выход из сложной ситуации. «Я начал заниматься бизнесом в гараже своих родителей. Я покупал скутеры, запчасти и их продавал. Мне нужны были собственные карманные деньги. Мы любили торговаться с друзьями».

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После окончания школы молодой человек, едва достигнув совершеннолетия, устроился на ряд подсобных работ. Он работал разносчиком, барменом, а затем охранником в казино Монте-Карло. «Я должен был проверять, кто совершеннолетний, а кто нет. Я выглядел на 14 лет. Меня часто спрашивали, достиг ли я сам совершеннолетия».

Не сказать, что у меня был хорошо наметан глаз, но у меня получалось замечать интересные профили игроков.

Вскоре после этого его отец, который только что создал свою собственную компанию по поиску агентов для игроков, предложил Ромену к нему присоединиться. «Я занимался административной работой, — говорит он, — но совсем скоро решил сам посмотреть на игроков. Не сказать, что у меня был хорошо наметан глаз, но у меня получалось замечать интересные профили».

Начав работать с отцом, Ромен продолжал параллельно находить интересные знакомства, как, например, с Жаном-Мари де Сент-Анжем (Jean-Marie de Saint Ange), основателем модного дома Saint Ange. Находчивый молодой человек находит помещение бывшей галереи и помогает модному бренду обосноваться в Княжестве. Ромен становится управляющим. «До того дня, когда у меня закончились товары на складе. Мне приходилось продавать большие размеры тем, кто носил маленькие».

Ромен Гуаран был победителем премии Молодежной экономической палаты 2015 года

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Эта история вызывает улыбку. Но молодому менеджеру приходилось платить высокую арендную плату. К счастью, его бизнес спортивного агента все еще существует. А затем появился Youdome, победитель премии Молодежной экономической палаты 2015 года. В чем идея? Большой, куполообразный сканер, предназначенный для оценки всех измерений человеческого тела. Достаточно, чтобы привлечь внимание ФК «Монако» и балета Монте-Карло.

Однажды, когда я вернулся в свой офис, все исчезло

«Все игроки «Монако» пользовались этим устройством, — признается он. Мы только что выиграли конкурс молодых компаний. Мы заключили первые партнерские соглашения, но однажды, когда я вернулся в свой офис, все исчезло». Его тогдашний партнер, о котором он больше не удосуживается упоминать, предал его.

Новый вызов — бокс

Не имея никакой профессиональной деятельности, не имея ничего, уроженец Княжества был не намерен сдаваться. Ромен сперва совсем недолго работает преподавателем в школе Révoires, а затем возвращается в бизнес. В Монако открывается компания Ambitious Monte-Carlo, специализирующаяся на спортивном менеджменте.

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Это была возможность вновь встретиться с человеком, который дал ему первые уроки бокса, когда ему было 8 лет. Этим человеком был Жан-Марк Тоска (Jean-Marc Toesca), бывший Княжеский карабинер и известный тренер по боксу. «Мы начали с Тьемуэ Бакайоко (Tiémoué Bakayoko). Его брат хотел, чтобы я позаботился о нем. Чтобы хорошо играть на поле, у игрока должно быть все в порядке с головой».

Флорентино Луиш и Желсон Мартинш несколько раз приезжали к нам тренироваться.

Между боксом, йогой и цигун, игрок сборной Франции вернулся к своей лучшей форме, с тем успехом, которым он известен. Игроки «Монако» начинают стучаться в дверь. Коронакризис заставил компанию Ambitious Monte-Carlo искать себе дом, который компания найдет в Босолей, на теннисном корте летней резиденции отца Ромена.

На службе у Луи Дюкруэ

Под этим гигантским тентом — боксерский ринг, поясы и футболка с автографом Флорентино Луиша. «В этом сезоне они несколько раз приезжали с Желсоном Мартиншом». Участие в возрождении бокса — новая задача Ромена Гуарана, наряду с его ролью личного советника Луи Дюкруэ.

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«Последние полтора года мы работаем вместе». Нанятый для управления интересами сына принцессы Монако Стефании, Ромен Гуаран также готовится провести свое первое мероприятие в качестве промоутера, в его новой роли.

«Я не знаю, куда все это меня приведет». «Chill Out On The Bay», боксерский гала-вечер пройдет на частном пляже в Кальви (Корсика). Это событие первоначально должно было пройти в декабре прошлого года на террасе Яхт-клуба Монако, но было перенесено в связи с карантинными ограничениями.