











Фабрис Марке (Fabrice Marquet) прошел нетипичный карьерный путь: от исследований в области биомедицинской инженерии к бизнесу и миру стартапов. Уроженец Княжества Монако стоял у истоков бизнес-инкубатора и акселератора MonacoTech, который он возглавлял с 2016 по 2019 год. Чуть меньше двух лет назад он основал свой собственный инкубатор — Monaco Foundry, который сопровождает стартапы на ранней стадии развития. Представляем портрет человека с особым видением бизнеса, которым он делится с предпринимателями со всего мира.

История Фабриса Марке — это путь постоянных и радикальных перемен. Он родился здесь, в Княжестве Монако, в 1981 году. Шестнадцать лет спустя, после окончания средний школы раньше своих ровесников, молодой Фабрис решает отправиться в Ниццу — город, расположенный всего в нескольких километрах от его родного Монако. Там он посещает подготовительные занятия перед поступлением в парижский ВУЗ.

>> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что общего между Гарри Каспаровым, Монако и Японией?

«Я решил поступить в школу инженеров», — вспоминает он. Четыре года в столице Франции, а затем шестимесячный опыт работы в Эйндховене (Нидерланды), в компании Philips, гиганте электроники. После этого Фабрис решает получить докторскую степень по своей специальности. Так он возвращается еще на четыре года обучения в Париж. А после этого, отправляется в новое приключение, но уже через Атлантику — в Нью-Йорк.

Со всем, что пылится на университетских полках, нет необходимости изобретать что-либо в ближайшие двадцать лет!

«Мне сразу там понравилось. Этот космополитизм, этот слепой оптимизм и вера в будущее… В культурном плане этот опыт в США был для меня очень полезным». В Нью-Йорке молодой выпускник, движимый инновациями, начал активно вращаться в бизнес-кругах. Тогда и родилось его новое призвание.

Возвращение к истокам, ради новой жизни

«Во время защиты диссертации я помог основать ряд компаний, в том числе SuperSonic Imagine*», — говорит 39-летний семьянин и отец, который после возвращения из США, четыре года работал в госпитале при медицинском университете Бордо. «После этого я оформил еще два патента, но тогда я начал понимать, как бюрократия и инертность могут убить инновации. Со всем, что пылится на университетских полках, нет необходимости изобретать что-либо в ближайшие двадцать лет!»

>> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жан-Филипп Кларе, популяризатор технологии блокчейна в Монако

Разочаровавшись в мире научных исследований и академических кругов, но вдохновленный миром инноваций и бизнеса, Фабрис Марке решает вернуться в Монако в 2016 году. «Я никогда не жил как взрослый человек в своей собственной стране, — улыбается он, — поэтому, когда я услышал о MonacoTech, я не колебался».

Сегодняшняя модель инкубации несовершенна, особенно если речь идет о создании транснациональная компании.

Так Фабрис приступил к своим обязанностям в MonacoTech. Начав с чистого листа и без опыта работы в секторе стартапов, бывший научный сотрудник вносит весомый вклад в развитие этой государственной компании (президентом которой тогда был советник-министр экономики и финансов Жан Кастелини). «За эти три года я многому научился. Я никогда раньше не занимался созданием инновационных программ, но вскоре понял, что мне нравится решать проблемы».

Рука об руку со стартами будущего

Движимый международным видением ведения бизнеса, «американским стилем», как он любит это называть, в 2019 году Фабрис решает запустить свою собственную компанию — Monaco Foundry. «Сегодняшняя модель инкубации несовершенна, особенно если речь идет о создании транснациональной корпорации», — считает он. Проблема стартапа заключается в отсутствии денег. Вам нужно найти людей, которые будут готовы рискнуть вместе с вами и сделать ставку на будущее».

>> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гений-предприниматель Гюнтер Паули рассказал о кофе, коронавирусе и океанах

Monaco Foundry является официальным акционером 13 компаний из разных стран мира, от Финляндии до Латвии, включая Мексику, Италию, Францию, Англию и Швейцарию. Инкубатор продолжает искать новые, инновационные стартапы, способные изменить мир.

Европейское видение является краткосрочным. Мы слишком осторожны. Как только нам приходится выходить немного за рамки, мы не знаем, что нужно делать.

«Европейское видение является краткосрочным. Мы слишком осторожны. Как только нам приходится выходить немного за рамки, мы не знаем, что нужно делать. С начала интернет-революции и технологических изменений мы наблюдаем за большим количеством возможностей, которые от нас ускользают», — сожалеет бывший директор MonacoTech. «Основная цель — максимизация прибыли акционеров в краткосрочной перспективе. Во время коронакризиса, бюджеты на инновации были в большинстве случаев урезаны. На мой взгляд, нужно делать ровно наоборот». Именно такое видение, принципиальное и аргументированное, Фабрис намерен продвигать в ближайшие годы, вдали от лабораторий и академических парт.

*Компания по медицинской визуализации из Экс-ан-Прованса, зарегистрированная на Euronext, главной фондовой бирже еврозоны.