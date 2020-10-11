











Совсем недавно в Монако состоялся «CC Forum: Investment in Sustainable Development», посвящённый инвестициям в проекты, связанные с устойчивым развитием. Мы встретились на полях форума с Гюнтером Паули (Gunter Pauli), человеком, которого называют «Стивом Джобсом устойчивого развития». Человек с тысячей и одной идеей рассказал нам об онлайн-обучении, о том почему его идеи лучше принимают в Азии, а также о том, как мангры могут помочь в защите от цунами.

Мы встретились с господином Паули после одного из его выступлений на «CC Forum» в Монако. Одетый в традиционный баварский пиджак, он раздавал кофейные батончики собственного производства, всем проходящим мимо гостям форума. Для производства батончиков, как он нам рассказал, кофейная ягода используется целиком — и мякоть и зёрна. Таким образом, заполняется брешь в отходах, образующуюся при производстве порошкового кофе, в котором используются только зерна. «Батончик эквивалентен двум чашечкам эспрессо. Фермер получает больше денег, потому что он продает фрукт целиком, а мы производим меньше отходов», — объясняет он.

«Я говорю только о том, чего я достиг, а не о том, что я планирую сделать»

Господин Паули рассказывает о своих многочисленных проектах так, как будто это интересная история, которую он только что услышал. Только перейдя в формат неформальной беседы можно понять масштабы его работы. Гюнтер Паули основал и возглавлял более 10 компаний, в том числе первую экологически чистую фабрику в Бельгии. Его детищем также является исследовательский проект «ZERI» или «Zero Emissions Research and Initiatives» (англ. Инициативы по исследованию нулевых выбросов) при Университете ООН в Токио, а также глобальная сеть «Global ZERI Network», фонд, целью которого является переосмысление и реформирование связи «производство-потребление» в промышленные кластеры, основанные на принципах природных систем. Он также является основателем «Голубой экономики» (the Blue Economy) — открытого сообщества для обмена инновационными идеями.

«Я говорю только о том, чего я достиг, а не о том, что я планирую делать», — говорит он. Возможно, это само воплощение человека дела, обладающего вселенским оптимизмом и верой в то, что всё возможно. И вместе с тем, не будучи алчным… «Мне не нравится американский подход «Деньги, деньги и ещё раз деньги». Меня очень интересует новое поколение предпринимателей, тех предпринимателей, которые, как о них сейчас говорят, работают на коллективное благо», — говорит Гюнтер Паули.

Мангровые заросли, креветки и цунами

Господин Паули очень хотел нам рассказать о проекте, над которым он сейчас работает в Индонезии. Этот проект полностью связан с мангровыми зарослями. «Мы занимаемся их восстановлением. Мы обматываем их металлическими сетями, чтобы в них могло поселиться креветочное потомство и когда они подрастают, они больше не могут выбраться наружу. Так, естественным образом у нас получаются креветочные фермы. Корни мангровых зарослей со временем становятся сильнее, и через десять лет они способны противостоять цунами».

Какими бы революционными ни были проекты господина Паули, Европа никогда не проявляла особого желания их принять. «В Азии произошел демографический взрыв, в результате которого появились мегаполисы с гигантскими населениями… Но качество жизни оставляет желать лучшего». Когда мы спрашиваем его, почему его работу лучше воспринимают за рубежом, господин Паули отвечает: «Люди, которые растут в таких условиях, не думают в первую очередь о том, как бы разбогатеть, как это сделал бы американский предприниматель — они думают о том, как они могут помочь своему обществу».

«В Европе слишком много правил, слишком много лобби, которые не хотят давать площадку для новых технологий. Возьмём, к примеру, технологию интернета Li-Fi — её изобрели во Франции, но запускают её в Китае. Мы очень многое теряем! В Европе столько великолепных изобретений, но она почему-то забывает превратить их в бизнес-модель. Мы создали пузырь уверенности. Мы очень рано остановились. Мы довольствуемся малым».

Цифровое обучение: «Ситуация катастрофическая. Это замедляет наш мозг»

Когда мы упоминаем о коронавирусе, одна из тем кажется для него особенно важной — это «экранное время». «Мы заставили детей смотреть в экран. Экран находится в двухмерном измерении, а наш мир — в трёхмерном. Обучение в 2D влияет на наши когнитивные способности. Поэтому ситуация является катастрофической. Это замедляет наш мозг», — объясняет Паули. Однако, пандемия — это только вершина айсберга. «Мы знаем, что компьютерные экраны излучают слишком много синего света и этот свет отключает работу нашего мозга. Таким образом, наши нейроны в 24 раза меньше связаны с окружающим миром. Это большая проблема и мы с ней ничего не делаем».

От защиты океана до его восстановления

Из отеля «Fairmont» в Монте-Карло, где проходила конференция, открывается почти панорамный вид на море. Поэтому мы как-то естественно заговорили о Монако и о защите океанов. «Монако — это крошечное государство», — говорит мистер Паули. «И будучи таковым, оно должно быть лидером. Мне бы хотелось представить Монако без микропластика. Для этого мы могли бы спроектировать завесу из морских водорослей, которая бы защищала море, но которая, конечно, позволяла бы заходить судам в порт Монако», — объясняет Гюнтер Паули.

«Мы должны создать зоны, свободные от микропластика, с помощью завес из морских водорослей, которые бы поглощали его. Иначе, у нас просто не получится очистить океаны за 100 лет, со всем мусором, который мы туда набросали», — добавляет он. И хотя экологические потери последних нескольких лет вызывают разочарование, господин Паули, кажется, никогда не теряет надежды. «Это все вопрос умонастроения», говорит он. «Нам нужно перейти от защиты к обновлению». Пока что мы проигрываем эту игру», — говорит он. «Мы должны думать не о защите океанов, о об их обновлении, регенерации», — повторяет Гюнтер.