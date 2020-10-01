











29 сентября Институт океанографии Монако официально стал членом Глобальной коалиции «Объединение для биоразнообразия», созданной Европейской комиссией.

Официально присоединившись к коалиции, Институт океанографии присоединяется к шестнадцати организациям и ассоциациям, которые уже объединились для защиты биоразнообразия. Наряду с Князем Монако Альбером II и его Фондом, Институт океанографии реализует многочисленные информационные программы по защите морских экосистем: в фокусе внимания — медузы, акулы, черепахи, коралловые рифы.

Информировать о хрупкости биоразнообразия

3 марта этого года в Океанографическом музее Еврокомиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс объявил о создании глобальной коалиции «Объединение для биоразнообразия». Цель инициативы — призвать национальные парки, аквариумы, ботанические сады, зоопарки, исследовательские центры, научные музеи и музеи природы объединить усилия для усиления мобилизации в целях защиты биоразнообразия.

Это не первое партнерство между Европейской комиссией и Институтом океанографии. В 2017 году Институт Океанографии присоединился к инициативе #ReadyToChange для борьбы с пластиковым загрязнением. Эта инициатива объединила более 200 аквариумов в 41 стране мира с целью повышения осведомленности о морских отходах.