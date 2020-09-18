











Служба по изменению климата «Коперник» (Copernicus) в докладе, опубликованном в начале сентября, предупреждает: морские тепловые волны губительно влияют на кораллы.

Кораллы — это организмы, от которых зависит морское биоразнообразие. При этом кораллы становятся хрупкими в тепле и на свете. По данным европейской программы «Коперник», в августе этого года имели место сразу несколько эпизодов тепловых волн, которые могут оказаться губительными для кораллов и для морской экосистемы в целом.

Больше стресса и болезней

Тепловой волной в океане называют необычное увеличение температуры поверхности моря. В прошлом месяце температура воды в некоторых районах Средиземного моря была на 2, 3 и даже 4 градуса выше нормы. Повышение температуры приводит к стрессу и росту восприимчивости к болезням у кораллов, что впоследствии ведет к их гибели. Для большей части видов кораллов температура выше 25 градусов — предел.

С глобальным потеплением морские тепловые волны становятся более длительными и интенсивными. Согласно докладу Всемирной метеорологической организации, коралловые рифы сократятся на 70-90% при потеплении на 1,5 градуса и более чем на 99% при потеплении на 2 градуса.