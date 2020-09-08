











Океанографический институт Монако не так давно сосредоточил внимание на медузах — исследование оказалось увлекательным и сложным. Медузы медленно, но верно захватывают океаны в ущерб другим видам. Рост числа медуз вызван климатическими изменениями (океаны становятся теплее), а также деятельностью человека.

Рыболовство, пластиковые отходы, химикаты и пестициды… Деятельность человека нарушает стабильность океанов и становится угрозой для множества морских видов. Похоже, что только один организм использует загрязнение себе во благо — и это медуза.

Медузы убивают в пять раз больше, чем акулы

Большинство специалистов сходятся во мнении, что медузы процветают как вид. Деятельность человека позволяет им размножаться с огромной скоростью. Слишком интенсивная ловля рыбы приводит к сокращению естественных хищников, например, тунца и черепах. В некоторых районах из-за последствий ловли рыбы возвращение некоторых видов уже невозможно, потому что медузы пожирают личинки и яйца рыб. Пластмассовые отходы становятся инструментом развития и миграции медуз.

Знали ли вы, что медузы убивают в пять раз больше, чем акулы? К счастью, укусы медуз, обитающих в Средиземном море, не смертельны, хотя и болезненны. Но медузы могут представлять опасность для экономики: многие виды морской деятельности страдают из-за медуз. В начале июля несколько тысяч медуз практически заблокировали турбины одной из электростанций Израиля.

Узнать больше о медузах — например, почему они кусаются — можно на сайте Океанографического института Монако.