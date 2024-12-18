Земля дрожит: в Монако произошло землетрясение магнитудой 3,7

Оно было зафиксировано в понедельник вечером в нескольких километрах от побережья Монако.

Вечером, 16 декабря, в 22:22, жители побережья Средиземного моря почувствовали подземные толчки. Землетрясение магнитудой 3,7 по шкале Рихтера произошло в море, всего в 25 километрах от Монако. По данным Центрального сейсмологического бюро Франции, толчки ощущались на большом расстоянии — от Тулона до итальянской границы.

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Материального ущерба землетрясение не принесло, но многие жители региона поделились своими впечатлениями. В соцсетях появилось немало комментариев: «Раздался глухой грохот, а потом короткая вибрация — всего на 1–2 секунды. Это было неожиданно для такого тихого места», «Сначала услышал гул в районе Леванс, а затем ощутил легкую дрожь — недолгую, но очень впечатляющую», «Мебель качалась несколько секунд», «Сначала грохот, потом качало из стороны в сторону. Никогда ничего подобного не испытывал». Позже, около 3 часов ночи, в том же месте зафиксировали слабый повторный толчок.

Существует ли риск землетрясения в Монако?

Такие малозаметные землетрясения — обычное явление для Средиземноморья. Они связаны с активностью Лигурийского разлома, который делает этот регион сейсмически активным. По словам Франсуазы Курбулекс, сейсмолога из Нацонального центра научных исследований CNRS и обсерватории Géo Azur, подобные явления происходят ежедневно, хотя люди их чаще всего даже не замечают.