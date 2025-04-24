Молчаливый апокалипсис кораллов: 84% рифов в мире находятся под угрозой

Явление беспрецедентных масштабов угрожает богатейшим морским экосистемам нашей планеты – самый интенсивный из когда-либо зарегистрированных в истории случаев обесцвечивания кораллов продолжает опустошать океаны.

Ситуация тревожная: согласно последним данным, опубликованным Международной инициативой по коралловым рифам (ICRI), в период с января 2023 года по март 2025 года 84% коралловых рифов мира подверглись термическому стрессу и достигли уровня обесцвечивания. Это явление исключительной силы охватило 82 страны, территории и экономики, зависящие от рифов.

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Столкнувшись с этой экологической катастрофой, ученым пришлось определить три новых уровня опасности обесцвечивания (уровни от 3 до 5), чтобы описать беспрецедентный масштаб ущерба. Уровень 5 – самый критический – указывает на риск гибели более 80% всех кораллов на рифе.

Причины объявленной катастрофы

«Эта ситуация – исключительная по своей продолжительности, географическому масштабу и термической интенсивности. Она началась в январе 2023 года. Рифы пострадали одновременно в трех основных тропических океанических бассейнах: Атлантическом, Индийском и Тихом океанах», объясняет д-р Дидье Зоккола, морской биолог и основатель Всемирной консерватории кораллов.

Монакский специалист подчёркивает отягчающие обстоятельства: «Главный фактор – аномальное потепление поверхности океана, усиленное в этом году климатическим явлением Эль-Ниньо, которое вызывает временное повышение температуры на несколько градусов в тропической части Тихого океана, обуславливая глобальные последствия».

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Серьёзная экологическая и экономическая проблема

Эти морские экосистемы, часто называемые «морскими тропическими лесами», не только невероятно красивы. В них обитает около трети всех известных морских видов и хранятся жизненно важные ресурсы для почти миллиарда человек во всем мире.

Коралловые рифы также являются важным экономическим активом, принося около 10 триллионов долларов дохода от рыболовства, туризма и защиты побережья.

Лучик надежды

Несмотря на трагичность ситуации, эксперты полагают, что сочетание локальных мер по охране природы и быстрого сокращения выбросов всё же может обеспечить выживание рифов в XXI веке. Ученые рекомендуют увеличить инвестиции в защиту кораллов в семь раз и ограничить глобальное потепление до 1,5°C для сохранения этих жизненно важных экосистем.

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«На сегодняшний день у нас нет никаких перспектив замедления этой ситуации», бьёт тревогу д-р Зоккола, напоминая о необходимости принятия срочных мер по спасению «морских тропических лесов».