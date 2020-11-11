











Президент ассоциации World of Blockchain Monaco, профсоюзной палаты блокчейнов Княжества и генеральный директор компании Inforca Жан-Филипп Кларе (Jean-Philippe Claret) неустанно работает над демократизацией этой экономической модели будущего. Для него неоспорим тот факт, что эффективность цифровой трансформации зависит от развития технологии блокчейна.

В то время как одним людям порой сложно найти свою дорогу, другие её видят очень отчётливо. Жан-Филипп Кларет — один из них. Уроженец Гренобля всегда был погружен в мир информационных технологий. «Мой отец вместе с Сержем Кампфом (Serge Kampf) и другими сотрудниками создал компанию Sogeti, которая впоследствии была переименована в Capgemini. Это одна из лучших европейских компаний по оказанию IT-услуг. Когда я был совсем маленьким, во время школьных каникул я приходил и помогал папе. Мне нравилось то, что я делал и за чем наблюдал». Жан-Филипп получил степень MBA в области информационных технологий и начал профессиональную карьеру в компании Comparex.

Блокчейн — это алгоритм безопасности, который нельзя взломать. Сотни хакеров пытались – безуспешно

Первый опыт работы с Монако

Жан-Филипп был настолько эффективным сотрудником, что его впоследствии переманила компания EMC, в которой он занимал пост коммечреского директора вплоть до 2000 года. Затем, он создал собственную компанию по оказанию IT-услуг – Inforca: «Правительство Монако было одним из моих клиентов в то время, и чтобы было проще взаимодействовать с различными государственными органами и компаниями, в 2005 году я решил обосноваться в Монако». В то же время, Жан-Филипп Кларе интересуется тогда еще очень малоизвестной темой — блокчейном. «Все говорили о «биткойне», но никто не говорил о процессе, который позволил создать и использовать эту виртуальную валюту без проблем. Блокчейн — это алгоритм безопасности, который нельзя взломать. Сотни хакеров пытались – безуспешно. В результате каждая транзакция является сверхнадежной», — говорит он. С тех пор предприниматель начал активно работать над технологией блокчейна. — «В Монако она была не очень развита, но блокчейн — это реальный инструмент безопасности. Цифровая эволюция Монако, неотвратимо, проходит через демократизацию блокчейна».

Мне бы хотелось участвовать в создании нашей будущей экономической модели

World of Blockchain Monaco — гид по технологии блокчейна

В 2017 году Жан-Филипп Кларе, вместе с несколькими важными людьми из Монако, создает ассоциацию World of Blockchain Monaco. Цель состояла в том, чтобы популяризировать эту, некогда неизвестную некоторым, технологию и определить её правила. Исходя из этой логики, был написан первый законодательный текст. Сегодня, отчасти благодаря работе и целеустремленности Жана-Филиппа Кларе, всё больше предприятий их разных отраслей экономики проявляют интерес к этому феномену. «Раньше банки несколько противились этой технологии, но сейчас активно ей пользуются. Мы видим, например, что доллар переходит в цифровую форму. Поэтому каждое действие, каким бы незначительным оно ни было, обязательно будет проходить через блокчейн, чтобы обеспечить безопасность транзакций — это будущее. Я следил за этой технологией много лет, и мы всё ещё на ранних стадиях его развития. Так много нужно улучшить и создать. Мне бы хотелось участвовать в создании нашей будущей экономической модели».

Для восстановления экономики лучшим решением будет оцифровка нашей валюты

Блокчейн как краеугольный камень цифровой трансформации Монако

В последние годы в Княжестве Монако происходят многочисленные изменения, направленные на его цифровую трансформацию. Эти изменения были инициированы командой Фредерика Жента (Frédéric Genta), руководителя по развитию цифровых технологий в Княжестве Монако. «В Монако происходит цифровая эволюция, что означает — все проекты будут переведены в цифру», — объясняет Жан-Филипп Кларе, — «Например «суверенное облако»… Чтобы обеспечить безопасность этих проектов, нужно использовать технологию блокчейна. Я только что говорил об оцифровке доллара. Для восстановления экономики лучшим решением будет оцифровка нашей валюты. Блокчейн является единственным инструментом, который может обеспечить Монако безопасность и надежность в процессе его цифровизации».