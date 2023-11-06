Monaco Luxury Group: как обстоят дела на рынке подержанных автомобилей?

Monaco Luxury Group представляет свой проект в Фонвьее: просторный выставочный зал подержанных автомобилей, который стал значимым дополнением к сети из восьми официальных дилерских центров по продаже новых машин в Княжестве.

Mercedes, Ferrari, Bentley, McLaren…С момента своего основания в 1959 году и на протяжении многих лет компания успешно зарекомендовала себя в качестве эксклюзивного дилера Mercedes-Benz. В 2000 г. грянули серьезные перемены, и, помимо открытия дилерских центров для упомянутых выше марок, Monaco Luxury обратила внимание на рынок подержанных автомобилей, который до этого момента практически отсутствовал в стране.

«В начале 2000-х мы хотели занять нишу по обмену старых автомобилей на новые для различных брендов в нашем портфеле. Это касалось исключительно машин нашей корпоративной группы», — делится Филипп Гийе, который в настоящее время возглавляет отдел подержанных автомобилей. В Фонвьее был открыт шоурум, который стал единственным в Княжестве, специализирующимся на продаже подержанных автомобилей.

Шоурум подержанных автомобилей Monaco Luxury Group в Фонвьее. © Monaco Luxury Group

Автомобили стоимостью от €15 000 до €200 000

В автосалоне представлен широкий выбор автомобилей — от компактных моделей Smart до роскошных Bentley. Филипп Гийе (Philippe Guillet) не скрывает тот факт, что «разница в цене между нашими подержанными и новыми авто невелика».Это объясняется тем, что эксплуатация большинства бывших в употреблении машин не превышает двух лет. «Для покупателей нашего салона подержанные автомобили — это возможность быстрой покупки без ожидания поставки новых моделей», — поясняет менеджер.

С ценовым диапазоном от 15 000 до 200 000 евро, предложенные машины практически не уступают новым автомобилям, что также выгодно продавцу. Филипп Гийе подчеркивает: «Это также позволяет нам предложить клиенту новый автомобиль, так как разница в стоимости ощутима не всегда». Данный сектор является процветающим для компании, иногда продажи подержанных авто превышают количество новых. Средняя стоимость такого автомобиля остается на отметке в «80 000 евро».

Ежегодно реализуется около 600 подержанных автомобилей.

«На каждую проданную подержанную машину практически приходится одна новая», — делится статистикой Филипп Гийе, отмечая, что в хорошие годы «продажи достигают 700-750 единиц» исключительно на вторичном рынке. «Монако — космополитическое место: люди приезжают сюда работать на несколько лет, а затем продают свои автомобили». Подразделение Monaco Luxury, специализирующееся на подержанных автомобилях, занимается заключением сделок как с филиалами собственной дилерской сети, так и с обширным числом частных владельцев.

Компания успешно пережила кризис, связанный с пандемией, особенно на рынке подержанных автомобилей. «В то время как поставка новых машин могла занимать месяцы, а то и годы, спрос на подержанные автомобили значительно вырос, и мы достигли объемов продаж, о которых не могли и мечтать», — говорит Филипп Гийе. Хотя сегодня рынок Монако динамично развивается, менеджер признает, что все началось «семь или восемь лет назад».

Местная клиентура

«70% наших подержанных автомобилей продается местным клиентам, а 25% — французским», —говорит Филипп Гийе. Он объясняет привлекательность монегасского рынка для соседей «блокировкой» их собственного рынка и отсутствием налога на выделение углекислого газа, а также экологических сборов за использование автомобилей, негативно влияющих на окружающую среду.

«Одно из преимуществ Монако заключается в том, что здесь люди ежегодно проезжают всего 5 000 км. Это делает подержанные автомобили особенно привлекательными», — добавляет Филипп Гийе. По утверждению эксперта, лругой причиной популярности Княжества является его статус: «Возможность сказать ″Я купил автомобиль в Монако″ считается престижной для некоторых покупателей».

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Относительно рынка подержанных автомобилей Филипп Гийе выражает оптимизм: «Нас ожидают ещё несколько успешных лет». Во Франции этот сегмент трудно восстанавливается до уровня, который наблюдался до пандемии, хотя в сентябре 2023 года на один новый автомобиль приходилось 2,6 подержанных. Согласно данным платформы Autoscout24, продажи подержанных автомобилей в сентябре 2023 года сократились на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.