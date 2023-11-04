Car Legendary Monaco: поиск эксклюзивных автомобилей

Он работает в одиночку и осчастливливает любителей гиперкаров. В 2021 году Тарек Фурати начал работать в Монако, предлагая состоятельным клиентам персонализированный поиск редких автомобилей.

Точнее говоря, Тарек Фурати помогает своим клиентам приобрести автомобиль их мечты. Официально эта деятельность называется «содействие и посредничество в купле-продаже автомобилей». Суть его бизнеса – персонализированный поиск автомобилей, за который его клиенты готовы платить несколько тысяч евро. Этот единственный в своем роде в Монако бизнес стартовал всего два года назад.

Неслыханные услуги

«В Княжестве – море концессий и автосалонов, но того, что предложил я, ранее не существовало», объясняет бизнесмен. В отличие от Франции, Княжество привлекало отсутствием «конкуренции». И не только. «На этой территории много любителей красивых автомобилей». В августе 2021 года Тарек Фурати, получив разрешение монакских властей, основал Car Legendary Monaco и начал оказывать практически новаторские услуги на Скале.

Тарек Фурати рядом с BMW M850i, поставленным клиенту в Пор Эркюль. © Car Legendary Monaco

За два года через его предприятие прошло много миллионов евро за гиперкары. Среди моделей автомобилей, купленных его клиентами: Ferrari LaFerrari, выпущенная тиражом в 500 экземпляров, Ferrari Daytona SP3 выпущенная в 2023 году тиражом в 599 экземпляров, а также легендарный Porsche Carrera GT, представленный немецкой компанией еще 20 лет назад и печально известный гибелью актера Пола Уолкера в 2013 году.

Автомобиль под ключ

Тарек Фурати находит очень интересные предложения. Дело не в экономической выгоде, а, скорее, в исключительности автомобилей. «Клиент просит меня найти для него определенный автомобиль, часто трудно находимый, и я занимаюсь всем.»

Найти за три месяца автомобиль за 1 000 000 € – это совсем не плохой результат

Съездить за автомобилем и разобраться с формальностями импорта – лишь часть работы его предприятия. Наиболее сложная задача выполняется раньше: поиск автомобиля. «Я провожу целые дни в Instagram, чтобы найти модель, которую хочет мой клиент. Когда я ее нахожу, я вступаю в контакт и стремлюсь дойти до владельца», объясняет Тарек Фурати. Таким образом предприниматель строит свою сеть. Эти его инвестиции объясняются стоимостью искомых автомобилей. «Их стоимость – от 500 000 € до нескольких миллионов. Найти за три месяца автомобиль за 1 000 000 € – это совсем не плохой результат», уверяет он.

Последний этап сделки – по запросу клиента Тарек Фурати может организовать доставку автомобиля. Он вспоминает об одной доставке в Пор Эркюль, к яхте одного покупателя. Только импортированный из Франции Rolls Royce, заказанный компании Car Legendary Monaco. Тарек Фурати добавляет, что независимо от разыскиваемых автомобилей, клиент «ничего не платит, пока не получит свой заказ». «Я хочу предоставлять услуги от А до Я, чтобы в конце концов клиент получал свой заказ под ключ. Ему останется только получить техпаспорт по уже готовому досье».

По большей части – монакская клиентура

«У большинства моих клиентов просто нет времени на поиски. Они предпочитают оплатить услугу, чем рисковать попасть на мошенников», объясняет нам Тарек Фурати. Среди них – монакские предприниматели, а также много «престарелых людей, которые просто доставляют себе удовольствие». Несмотря на то, что Car Legendary Monaco поставляет автомобили и в Париж, и даже за границу, монакская клиентура – наиболее многочисленная: «На этой маленькой территории многое работает по «сарафанному радио». Это мне помогло».

Porsche Club Монако: общая страсть

В Монако Тарек Фурати работает один. Это эффективный способ «лучше отбирать проекты покупок». Поэтому предприниматель не собирается раздувать свою деятельность в Княжестве. Параллельно с этим, за одной удачной идеей всегда прячется другая. А как насчет Fly Legendary? Аналогичные услуги, но по самолетам. Тарек Фурати уже задумывался над этим обособленным рынком и в ближайшие недели должен официально открыть это новое направление своего предприятия.