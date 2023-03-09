Porsche Club Монако: общая страсть

Встреча с Porsche Club Монако, ассоциацией, поддерживающей в Княжестве увлечение немецкой автомобильной маркой. Любители – автолюбителям.

Как поделиться своим увлечением автомобилями в хорошей компании? Энрико Карузо решил, что в ассоциации. Так, девять лет назад появился Porsche Club Монако. «Я любил часто выезжать покататься один на Porsche, но мне хотелось разделить это удовольствие с другими», объясняет президент и основатель клуба.

Сначала надо было получить разрешение в штаб-квартире Porsche в Германии. Именно в Штутгарте решается судьба любого Porsche Club, где бы он не основывался. «Нельзя называться Porsche Club, если у вас нет регистрационного номера и официальной печати», рассказывает вице-президент клуба, Жан-Николя Руссело. Автомобильная марка совместно с ассоциацией разрабатывает корпоративный логотип клуба, который затем утверждается и принимается. После этого можно делиться своей страстью к Porsche.

Разнообразить увлечение автомобилей

Каждый месяц монакский Porsche Club организует автопрогулки по внутренней части побережья. На прогулки приглашаются все члены клуба, но ассоциация ограничивает количество участников до 20 автомобилей. «Мы едем по намеченному маршруту около 200-300 километров за день. В выстроенной колонне Porsche есть ведущий и замыкающий автомобиль.» Ущелья Вердона, Альпы, деревушки департамента Вар… За эти прогулки немецкие автомобили проходят по 3 000 километров в год.

Porsche Club Монако организует автопрогулки на Porsche каждый месяц. © Porsche Club Монако

Между прогулками клуб собирается и по другим случаям. «Наш последний семинар был посвящен тормозным колодкам и их замене», рассказывает Жан-Николя Руссело. Эта работа не имеет ничего общего с прогулками, но не менее важна по мнению вице-президента. «Нам бы хотелось, чтобы члены клуба лучше понимали свои автомобили и лучше разбирались в автоделе в целом». Члены клуба регулярно участвуют в специализированных занятиях, то по кузовной части, то по механике.

После посещения цеха члены Porsche Club вместе обедают. © Porsche Club Монако

Чтобы дополнить обучение, члены клуба также встречаются на трассе. В программе занятий – усовершенствование вождения этих автомобилей, сочетающих лошадиные силы с определенной мощностью. Что касается мероприятий, то всеобщим признанием Porsche Club Монако было, безусловно, приглашение членов клуба в музей и на завод Porsche в Штутгарте, в октябре 2022, отсроченное на два года из-за санитарного кризиса. Ассоциация – некоммерческая, ее мероприятия и прогулки организуются в свободное время каждого ее члена, включая наших двух собеседников.

Любить Porsche, любить дорогу

«Для нас главное – вместе выезжать покататься и поделиться нашим общим увлечением (…) Когда мы встречаем заинтересованных нами людей, мы им это уточняем. Если они любят Porsche и дорогу…», начинает Жан-Николя Руссело, «… Значит они обратились по адресу», продолжает Энрико Карузо.

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На сегодняшний день Porsche Club Монако насчитывает 70 членов, их количество всегда падает в начале года, и надо продлевать членство. Ваша цель – сотня членов клуба? «Может быть, это и будет реально в 2023 году», улыбается вице-президент. Чтобы присоединиться к этой (большой) семье, необходимо поручительство двух членов, это стандартное условие во многих подобных клубах. «Мы любим выпить кофе вместе с человеком, который решил стать членом клуба. Мы объясняем ему наш взгляд на вещи, если он его разделяет, то дело сделано», объясняет основатель клуба. Годовое членство в клубе стоит 250 евро. Эти средства идут на летние и новогодние обеды, на общее собрание и на ежегодный альбом.

Резиденты и не только

Среди 70 членов клуба – «50% резиденты Княжества, 50% из-за границы и 10% женщин», объяснили нам. Клуб привлекает членов из-за границы Монако, в частности, из южных регионов, а также из намного более удаленных мест. «Однажды мне позвонили из Гвианы». Мой собеседник сказал, что у него дом в г. Грасс, и что он бы хотел стать членом клуба (улыбается). Он проводит здесь два месяца в году, участвует в автопрогулках и обожает это», восклицает Энрико Карузо. Клуб принимает всех любителей, единственное неуклонное правило: место старта автопрогулок – Княжество.

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Президент и его друг объясняют, что ведут политику «открытых дверей». Под этим также надо понимать, что Porsche Club Монако регулярно принимает своих коллег из Франции, Германии или, например, из Турции. Это – возможность организовывать совместные автопрогулки и встречаться с поршистами всего мира.