Тьерри Бутсен – наш экскурсовод на новой экспозиции автомобилей Porsche

Резидент Монако и бывший пилот Формулы-1 стал президентом Круга друзей автомобильной коллекции Князя. Это – первая выставка новой ассоциации.

«Я всегда увлекался автомобилями, я с этим вырос. В молодости я всегда восхищался автомобилями на улице.» Тьерри Бутсен согласился пройтись с нами по аллеям Автомобильной коллекции Князя Альбера II.

Когда экспозиция переехала в июле 2022 года, автомобильного предпринимателя пригласили поучаствовать в основании Круга друзей автомобильной коллекции Князя Альбера II. Ему предложили стать президентом будущей ассоциации. «Для меня это было возвращение в мир автомобильной коллекции моего детства, которую я забросил, начав участвовать в соревнованиях», улыбается бывший пилот и добавляет: «я был в восторге.»

Сегодня Княжеская коллекция принимает экспозицию автомобилей Porsche. Это – первая выставка, организованная Кругом друзей, но далеко не последняя.

© Поль Шаруа (Paul Charoy) / MonacoTribune

Выделить автомобильную коллекцию Князя

«Ассоциация будет представлять автомобильную коллекцию Князя во всем мире. Мы хотим организовывать другие подобные экспозиции, события в партнерстве с различными группами любителей коллекционных автомобилей, организовывать приемы и многое другое», с радостью заявляет Тьерри Бутсен, основатель собственной компании по продаже исторических автомобилей, Boutsen Classic Cars.

На вопрос о «планах на будущее» президент ассоциации не задумываясь заявляет: «У нас очень много задумок, но сначала нам надо успешно провести эту первую экспозицию, а потом уже заниматься следующими.» Тьерри Бутсен хочет собрать всех в Круге друзей. «И автолюбители, и коллекционеры, и нынешние и бывшие пилоты. (…) Двери в ассоциацию открыты всем, кто разделяет наше увлечение.»

Porsche 917 Spyder Porsche 911 3.0 SC Rallye GR4 © Paul Charoy / Monaco Tribune

Культовая экспозиция Porsche по случаю 75-го юбилея марки

По мнению бывшего пилота эту первую экспозицию уже можно считать «исключительной». Марка Porsche празднует свое 75-летие. Среди двенадцати выставленных моделей шесть предоставлены Музеем Porsche Штутгарта, города, в котором зародилась марка. Два автомобиля уже были в автомобильной коллекции Князя, три были предоставлены частными лицами, а Тьерри Бутсен представил Porsche версии ралли из собственной коллекции (фото выше).

Обладатель титула бельгийского спортсмена 1989 года уже был за рулем двух выставленных моделей – Porsche GT1 и Porsche 962, которые представлены в нашем видеорепортаже!

Экспозиция разместилась в помещении автомобильной коллекции Князя до 20 марта 2023 года.

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