Thierry Boutsen nous guide dans la nouvelle Exposition Porsche

L’ancien pilote de Formule 1 et résident monégasque devient le président du Cercle des Amis de la Collection de Voitures du Prince. Cette nouvelle association inaugure sa première exposition.

« L’automobile a toujours été ma passion, j’ai grandi avec ça. Quand j’étais jeune, j’étais très admiratif des voitures que je voyais dans la rue. » Thierry Boutsen a accepté de parcourir avec nous les allées de la Collection des Voitures du Prince Albert II.

Lorsque l’exposition déménage en juillet 2022, l’entrepreneur automobile est contacté pour participer à la création du Cercle des Amis de la Collection de Voitures du Prince Albert II. On lui propose d’être le Président de la future association. « C’était, pour moi, retomber dans le milieu de la collection automobile que j’avais bien connu étant petit et que j’avais délaissé en faisant de la compétition », sourit l’ancien pilote, avant d’ajouter, « j’en suis ravi. »

Aujourd’hui, la Collection accueille l’Exposition Porsche, la première organisée par le Cercle des Amis, qui a l’ambition de poursuivre sur cette lancée.

© Paul Charoy / Monaco Tribune

Mettre en valeur la Collection de Voitures du Prince

« L’association va servir à faire rayonner la Collection de Voitures du Prince dans le monde entier. On souhaite organiser d’autres expositions comme celle-ci, des événements en partenariat avec différents groupes de passionnés d’automobile de collection, organiser des réceptions et beaucoup d’autres choses », se réjouit Thierry Boutsen, qui a lui-même créé sa propre compagnie de revente de voitures historiques, Boutsen Classic Cars.

À la question de « potentielles idées », le Président de l’association n’hésite pas : « nous avons beaucoup, beaucoup d’idées, mais faisons déjà en sorte que cette première manifestation se déroule bien pour ensuite passer aux suivantes. » Dans ce Cercle des Amis, Thierry Boutsen souhaite réunir tout un monde. « Autant des passionnés d’automobile que des collectionneurs, des pilotes ou des anciens pilotes. (…) Nous allons ouvrir le membership à toutes les personnes qui ont cette même passion. »

Porsche 917 Spyder Porsche 911 3.0 SC Rallye GR4 © Paul Charoy / Monaco Tribune

Exposition de Porsche emblématiques pour le 75e anniversaire

Cette première exposition est d’ores et déjà « exceptionnelle » aux yeux de l’ancien pilote. Porsche fête ses 75 ans d’existence. Parmi les douze modèles présentés, six sont prêtés par le Musée Porsche à Stuttgart, ville où a démarré l’aventure de la marque de voiture. Deux véhicules étaient déjà présents dans la Collection de Voitures du Prince, trois sont prêtés par des particuliers et Thierry Boutsen a présenté une Porsche de Rallye de sa collection (photo ci-dessus).

Celui qui s’est vu décerné le titre de sportif belge de l’année 1989 a d’ailleurs conduit deux des modèles présentés, une Porsche GT1 et une Porsche 962, à retrouver dans notre reportage vidéo sur le sujet !

L’exposition est à découvrir au sein de la Collection de Voitures du Prince jusqu’au 20 mars 2023.

Infos pratiques :