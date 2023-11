Car Legendary Monaco : dénicher des véhicules d’exception

Il travaille seul et fait le bonheur des amoureux d’hypercar. En 2021, Tarek Foutari commence à travailler à Monaco et propose de la recherche personnalisée de véhicules rares pour des clients fortunés.

Concrètement, Tarek Fourati aide ses clients à obtenir leur voiture de rêve. Sur le papier, cela s’appelle de « l’accompagnement et intermédiaire dans l’achat-vente de véhicules ». Le coeur de son métier, c’est cette recherche personnalisée de véhicules, pour laquelle ses clients peuvent payer plusieurs milliers d’euros. Cette activité, unique à Monaco, commence il y a deux petites années seulement.

Un service inédit

« En Principauté, il y a énormément de concessions et de garages mais ce que je voulais proposer, ça n’existait pas », nous explique-t-il. La Principauté a été attrayante par son absence de « concurrence », à la différence de la France. Et pas que. « C’est également un territoire où il y a de nombreux amateurs de belles voitures ». En août 2021, Tarek Foutari créé Car Legendary Monaco, après avoir obtenu l’aval des autorités monégasques, et commence ses services de prestation, presque inédits, sur le Rocher.

Tarek Foutari aux côtés d’une BMW M850i, livrée à un client sur le Port Hercule. © Car Legendary Monaco

En l’espace de deux ans, près de 25M€ d’hypercars ont transité par son entreprise. Et parmi les modèles de voitures achetées par ses clients : une Ferrai LaFerrari, produite à 500 exemplaires ; une Ferrai Daytona SP3, produite à 600 exemplaires à la fin de l’année 2022 ou encore la mythique Porsche Carrera GT, supercar dévoilée plus de 20 ans en arrière par le constructeur allemand, tristement célèbre pour être le véhicule dans lequel l’acteur Paul Walker trouve la mort en 2013.

Une voiture clé en main

Concrètement, Tarek Foutari déniche les très bonnes affaires. Non pas qu’elles soient les plus intéressantes économiquement parlant, mais plutôt parce qu’elles concernent des véhicules d’exception. « Un client me demande de lui trouver tel véhicule, souvent difficilement obtenable, et je m’occupe de tout ».

Trois mois pour trouver une voiture à 1 000 000€, c’est déjà un bon résultat

Aller chercher le véhicule et gérer les démarches d’importation, voilà une partie du travail de son entreprise. Mais la tâche la plus ardue, elle, se fait en amont : le sourcing automobile. « Je peux passer des journées sur Instagram, pour repérer le modèle que mon client souhaite. Si je la trouve, je peux prendre contact et espérer remonter jusqu’aux propriétaires », explique Tarek Foutari. L’entrepreneur se constitue ainsi un réseau. Et ce qui explique cet investissement, ce sont les valeurs des véhicules qu’il recherche. « Cela varie de 500 000€ à plusieurs millions. Trois mois pour trouver une voiture à 1 000 000€, c’est déjà un bon résultat. », illustre-t-il.

Dernière étape, selon la demande de ses clients, Tarek Foutari peut faire livrer la voiture. Il se souvient d’une livraison sur le Port Hercule, devant le yacht d’un acheteur. Une Rolls Royce, fraîchement importée de France, pour laquelle la demande a été adressée à Car Legendary Monaco. « C’était pour une grande famille monégasque », se souvient Tarek Foutari, qui ajoute que, quelle soit les voitures recherchées, le client « ne paye rien tant qu’il ne l’a pas ». « Je veux vraiment proposer une prestation de A à Z, pour que le client se retrouve clé en main à la fin. Il ne reste que la carte grise à aller récupérer avec un dossier tout prêt ».

Une clientèle majoritairement monégasque

« La majorité de mes clients sont des gens qui n’ont pas le temps de gérer ça, ils préfèrent payer une prestation plutôt que de prendre le risque de faire arnaquer », nous explique Tarek Foutari. Parmi les profils, des entrepreneurs monégasques mais aussi plusieurs « personnes plus âgées qui souhaitent se faire plaisir ». Bien que Car Legendary Monaco livre également des véhicules à Paris et même à l’étranger, la clientèle monégasque demeure la plus importante : « C’est un petit territoire et il y a eu beaucoup de bouche à oreilles, cela m’a aidé ».

À Monaco, Tarek Foutari travaille seul. Une manière efficace pour « mieux sélectionner les projets d’achat ». C’est aussi pour cela que l’entrepreneur n’a pas pour ambition de se sur-développer en Principauté. En parallèle, une bonne idée en cache toujours une seconde. Et pourquoi pas Fly Legendary Monaco ? Un service similaire, mais spécialisé sur l’aviation. Tarek Foutari s’est d’ores et déjà penché sur cet autre marché de niche et devrait officialiser la création de cette seconde branche de son entreprise dans les semaines à venir.