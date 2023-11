Essai auto : McLaren Artura, la supercar hybride haute performance et sans malus

Monaco Tribune a eu l’opportunité d’essayer à Monaco et dans l’arrière-pays la McLaren Artura, supercar hybride de nouvelle génération.

Quand on parle de McLaren, on pense tout de suite Formule 1, Lando Norris et Oscar Piastri. Et pourtant. Depuis plus de 50 ans, la firme de Woking (Royaume-Unis) produit des voitures de route, essentiellement des supercars.

Depuis 2011, McLaren fabrique même ses moteurs et conçoit ses propres châssis. De quoi se frayer un chemin dans ce marché des véhicules de luxe surpuissants.

Une utilisation en 100% électrique possible en plus d’un V6 bi-turbo

Et pour être complètement plongé dans l’aire du temps, la marque britannique vient de sortir sa deuxième supercar hybride : la McLaren Artura. Un cocktail explosif entre puissance et confort, pour un véhicule qui se veut éco-responsable.

Dans les rues de Monaco, nombreux sont les passants à s’être étonnés au moment du passage de ce bolide de 680 chevaux (voir ci-dessous) aux lignes acérées. Avec un mode 100% électrique d’une autonomie de 30 kilomètres sur un moteur de 95 chevaux, la McLaren Artura se faufile dans artères de la Principauté presque inaperçue.

Intérieur intégralement en tissu alcantara, dans une McLaren Artura ultra confortable (Photo © Romain Boisaubert/Monaco Tribune)

Mais pour les adeptes des moteurs aux bruits assourdissants et des ronronnements enivrants, pas de panique. C’est bien sur les routes escarpées de l’arrière-pays, de Sospel à Bézaudun-les-Alpes, que cette McLaren Artura a révélé tout son potentiel auditif. Et délivré sa puissance maximale.

Avec son V6 bi-turbo cumulant un moteur thermique de 585 chevaux et un moteur électrique de 95 chevaux, la McLaren Artura délivre 680 chevaux au total. Sensations fortes garanties. Surtout qu’avec ce V6 bi-turbo, qui remplace le traditionnel V8, plus lourd, la firme britannique a réussi à compenser le poids de l’hybride.

Des performances égales à celles de la 720S

À l’arrivée, ce n’est seulement que 80 kg supplémentaires par rapport à la McLaren 720S qui sont venus s’ajouter pour un poids total qui ne dépasse pas les 1500 kg avec tous les pleins faits.

Avec une poussée immédiate grâce à l’électrique et un passage de 0 à 100 km/h en seulement 3 secondes pour une vitesse maximale de 330 km/h, la McLaren Artura égale les performances de la 720S ou de la Ferrari F8.

Les portes papillons apportent du cachet à la sportive de Woking (Photo © Romain Boisaubert/Monaco Tribune)

Idéale sur la piste ou en balade sur les routes de l’arrière-pays, l’Artura n’est pas seulement qu’une voiture du dimanche. Ses suspensions actives et la qualité de ses sièges intérieurs en font une sportive ultra-confortable, parfaite pour un usage quotidien.

Une véritable valeur ajoutée, quand on sait en plus que les batteries du véhicule se rechargent avec la récupération d’énergie au freinage et que cette technologie hybride vous évitera de payer un énorme malus.

Ce dernier est de 75 euros, pour une Artura affichée neuve à 235 000 euros. De quoi définitivement faire passer les supercars et cette McLaren dans une nouvelle ère.