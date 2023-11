Prova auto: McLaren Artura, la supercar ibrida ad alte prestazioni e senza penale

Monaco Tribune ha avuto l’occasione di provare la McLaren Artura a Monaco e nell’entroterra: una supercar ibrida di nuova generazione.

Quando si pensa alla McLaren, si pensa immediatamente alla Formula 1, a Lando Norris e a Oscar Piastri. Ma non è così. Da oltre 50 anni, l’azienda di Woking (Regno Unito) produce auto da strada, soprattutto supercar.

Dal 2011, McLaren produce i propri motori e progetta i propri telai. È un ottimo modo per ritagliarsi una nicchia nel mercato dei veicoli di lusso ad alta potenza.

Funzionamento 100% elettrico accoppiato a un motore V6 biturbo

E per abbracciare completamente le tendenze del momento, il marchio britannico ha appena presentato la sua seconda supercar ibrida: la McLaren Artura. Un cocktail esplosivo di potenza e comfort, per un veicolo che si impegna a essere eco-sostenibile.

Nelle strade del Principato di Monaco, molti passanti sono rimasti stupiti al passaggio di questo bolide da 680 cavalli (vedi sotto) dalle linee taglienti. Ma nella modalità 100% elettrica, con un’autonomia di 30 chilometri alimentata da un motore da 95 cavalli, la McLaren Artura passa quasi inosservata per le strade del Principato.

Interni interamente in alcantara in una McLaren Artura ultra-confortevole (Foto © Romain Boisaubert/Monaco Tribune)

Gli amanti dell’assordante rombo del motore e delle corse sfrenate, però, non rimarranno delusi. Sulle ripide strade dell’entroterra, da Sospel a Bézaudun-les-Alpes, la McLaren Artura ha rivelato tutto il suo potenziale acustico viaggiando alla massima potenza.

Con il suo V6 biturbo che combina un motore a combustione da 585 CV e un motore elettrico da 95 CV, la McLaren Artura garantisce un totale di 680 cavalli. Le emozioni sono assicurate. E dato che il V6 biturbo sostituisce il più pesante V8, la casa britannica è riuscita a compensare il peso dell’ibrido.

Prestazioni pari a quelle della 720S

Alla fine, il risultato è stato di soli 80 kg in più rispetto alla McLaren 720S, per un peso totale di poco inferiore ai 1.500 kg con i serbatoi pieni.

Con una spinta immediata grazie all’elettrico e un passaggio da 0 a 100 km/h in soli 3 secondi per una velocità massima di 330 km/h, la McLaren Artura eguaglia le prestazioni della 720S o della Ferrari F8.

Le porte ad ala di gabbiano danno un tocco di carattere alla vettura sportiva di Woking (Foto © Romain Boisaubert/Monaco Tribune)

Ideale in pista o per i tour nell’entroterra, l’Artura non è solo la classica auto della domenica. Le sospensioni attive e la qualità degli interni la rendono un’auto sportiva ultraconfortevole, perfetta per un uso quotidiano.

Due sono i valori aggiunti: la batteria del veicolo viene ricaricata grazie alla frenata rigenerativa e, grazie a questa tecnologia ibrida, non è necessario pagare nessuna penale consistente, ma appena 75 €.

Non male per un’Artura che costa intorno ai 235.000 euro e abbastanza per far approdare le supercar, e questa McLaren, in una nuova era.