Тест-драйв: McLaren Artura, мощный гибридный суперкар без налоговых санкций

Monaco Tribune посчастливилось опробовать в Монако и его окрестностях McLaren Artura, гибридный суперкар нового поколения.

Марка McLaren сразу ассоциируется в сознании с Формулой-1, Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри. И все-таки… Вот уже более 50 лет британская компания из г. Уокинг выпускает легковые автомобили, в основном суперкары.

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С 2011 года McLaren даже выпускает собственные двигатели и разрабатывает свои шасси. Так она прокладывает себе путь на рынке сверхмощных элитных автомобилей.

Возможность использования в чисто электрическом режиме и двигатель V6 с двойным турбонаддувом

Не отставая от времени, британская марка выпустила свой второй гибридный суперкар – McLaren Artura. Впечатляющее сочетание мощности с комфортом характеризуют этот «экологически разумный» автомобиль.

На улицах Монако многие прохожие удивляются, завидя этот болид мощностью 680 ЛС (см. ниже) с остроугольным силуэтом. В чисто электрическом режиме двигателя (95 ЛС) с автономией 30 километров McLaren Artura проплывает по улицам Княжества почти не замеченным.

Салон полностью из алькантары в ультра-комфортабельном McLaren Artura (Фото © Ромен Буазобер (Romain Boisaubert) / Monaco Tribune)

Но и любители оглушительных двигателей и их пьянящего рёва не остались забытыми. На извилистых дорогах внутренней части побережья – от Соспель до Безоден-лез-Альп – McLaren Artura раскрыл весь свой акустический потенциал и развил свою максимальную мощность.

Шестицилиндровый двигатель внутреннего сгорания мощностью 585 ЛС с двойным турбонаддувом и электродвигатель мощностью 95 ЛС составляют общую мощность 680 ЛС этого McLaren Artura. Гарантия острых ощущений. Шестицилиндровый двигатель внутреннего сгорания с двойным турбонаддувом заменил традиционный восьмицилиндровый двигатель и позволил британской марке скомпенсировать вес гибридного автомобиля.

Характеристики, равные модели 720S

В результате новинка стала тяжелее всего на 80 килограмм по сравнению с McLaren 720S, а ее общий вес не превысил 1500 килограмм с полностью заправленными бензобаками.

Благодаря немедленной тяге электродвигателя, разгону до 100 км/ч всего за 3 секунды и максимальной скорости 330 км/ч, McLaren Artura не уступает по характеристикам своему предшественнику 720S и Ferrari F8.

Двери «крылья чайки» придают особый колорит этому спорткару родом из г. Уокинг (Фото © Ромен Буазобер (Romain Boisaubert) / Monaco Tribune)

Artura идеально ведет себя на трассе и на прогулках по внутренней части побережья, но это не просто автомобиль на выходные. Активная подвеска и качество сидений делают его ультра-комфортабельным спорткаром, отлично подходящим для ежедневного использования.

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Отличная инвестиция, особенно зная, что его аккумуляторы заряжаются за счет рекуперации энергии торможения и то, что эта гибридная технология защитит владельца от огромных налоговых санкций.

Для Artura, стоящего 235 000 евро, они составят всего 75 евро. Это окончательно вводит суперкары и наш McLaren в новую эру.