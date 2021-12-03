Гонщик Формулы-1 Ландо Норрис (Lando Norris) объявил, что переезжает на постоянное место жительства в Монако.

Ландо Моррис присоединяется к длинному списку гонщиков Формулы-1, которые стали жителями Монако: Льюис Хэмилтон, Макс Ферстаппен, Шарль Леклер и Даниэль Риккьярдо, а также другие. 22-летний британец, участник команды McLaren, раньше жил в графстве Суррей (Англия). Он регулярно посещал Княжество в рамках своих тренировок по автогонкам.

Объявление о переезде Ландо Морриса для некоторых стало неожиданностью. В интервью газете The Sun в апреле 2021 года пилот сказал: «Я счастлив в Суррее, наслаждаюсь холодной британской погодой и играю в гольф. (…) Если бы я переехал в Монако, мне бы это не понравилось».

Профессиональные и финансовые причины

Ландо Моррис, похоже, передумал, так как публично заявил: «Это (…) непростое решение. И это не то, о чем я думал в течение многих лет. Я просто думаю, что сейчас нахожусь в достаточно комфортной ситуации, чтобы принять это решение».

Возможно, выбор был продиктован финансовыми причинами. Но Ландо Моррис не видит причин скрывать этого. «Конечно, (…) будет некоторая [критика], это точно. Но люди многое в жизни делают ради денег». Мне еще многое предстоит сделать в карьерном плане, чтобы работать в McLaren и иметь возможность быть там, когда я захочу», — добавил он.