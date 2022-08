Installé à Monaco à l’image d’autres pilotes du paddock comme Charles Leclerc, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas ou encore son coéquipier chez McLaren Daniel Ricciardo, le jeune pilote britannique est déjà tombé sous le charme de la Principauté.

Il ne regrette ce choix pour rien au monde. Résident monégasque depuis la fin de l’année dernière, Lando Norris (22 ans) a définitivement quitté sa région natale du Surrey, en Angleterre, pour profiter de la douceur de la Côte d’Azur.

Complice avec Max Verstappen

« C’est une vie très différente comparé à l’Angleterre. Il y a de nombreux pilotes qui vivent là-bas. Je m’entends bien avec Max Verstappen et nous passons du temps ensemble, a-t-il confié dans les médias. J’ai également quelques amis qui viennent me rendre visite de temps en temps, nous allons jouer au golf et profiter des restaurants lorsqu’il fait beau, et nous sortons de Monaco pour visiter la France. »

Si son logement est forcément plus étroit qu’en Angleterre, Lando Norris n’y voit pas forcément que des inconvénients. « Ça reste un lieu agréable avec un très bon emplacement et une très belle vue. J’avais simplement besoin de suffisamment d’espace pour installer mon simulateur, mon espace de jeux vidéo et ce genre de choses. »