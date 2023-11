Car Legendary Monaco: alla ricerca di veicoli straordinari

Lavora in proprio e fa la gioia degli appassionati di hypercar. Nel 2021, Tarek Fourati ha iniziato a lavorare a Monaco andando alla ricerca di veicoli rari per clienti facoltosi.

In pratica, Tarek Fourati aiuta i suoi clienti ad acquistare l’auto dei loro sogni. Sulla carta, si chiama “assistenza e intermediazione nella compravendita di veicoli”. Il cuore della sua attività è la ricerca personalizzata di vetture, per le quali i suoi clienti possono arrivare a sborsare diverse migliaia di euro. Questa attività , unica nel suo genere a Monaco, è stata lanciata solo due anni fa.

Un servizio unico nel suo genere

“Nel Principato ci sono moltissime concessionarie e officine, ma quello che volevo offrire non esisteva”, spiega. Il Principato, a differenza della Francia, era quindi interessante per l’assenza di “concorrenza”. “È anche una regione in cui si concentrano molti amanti delle belle auto”. Nell’agosto del 2021, dopo aver ottenuto il via libera dalle autorità monegasche, Tarek Fourati ha fondato Car Legendary Monaco e ha iniziato a offrire i suoi servizi quasi inediti sulla Rocca.

Tarek Fourati accanto a una BMW M850i, consegnata a un cliente a Port Hercule. © Car Legendary Monaco

Nel giro di due anni, sono passate dalla sua azienda hypercar per un valore di diversi milioni di euro. Tra le auto acquistate dai suoi clienti: una Ferrari LaFerrari, con 500 modelli prodotti, una Ferrari Daytona SP3, con 599 modelli prodotti nel 2023, e la leggendaria Porsche Carrera GT, una supercar lanciata più di 20 anni fa dalla casa tedesca, tristemente nota per essere stata l’auto in cui è morto l’attore Paul Walker nel 2013.

Un’auto chiavi in mano

Quello che fa Tarek Fourati è scovare gli affari migliori. Non in termini economici, ma piuttosto per l’unicità dei veicoli. “Un cliente mi chiede di trovargli un’auto particolare, spesso difficile da trovare, e io mi occupo di tutto”.

Tre mesi per trovare un’auto da 1.000.000 di euro è già un buon risultato

Il ritiro del veicolo e la gestione delle procedure di importazione fanno parte del lavoro dell’azienda. Ma il compito più arduo è a monte: reperire le auto. “Posso passare giorni su Instagram a cercare il modello che il mio cliente desidera. Se lo trovo, posso prendere contatti e sperare di risalire ai proprietari”, spiega Tarek Fourati. Così facendo, l’imprenditore costruisce una rete. A motivare una simile impresa sono i prezzi dei veicoli che cerca. “Vanno da 500.000 euro a diversi milioni. Tre mesi per trovare un’auto da 1.000.000 di euro sono già un buon risultato”, spiega.

Ultimo passo, a seconda delle esigenze dei clienti, Tarek Fourati organizza anche la consegna dell’auto. L’imprenditore ricorda una consegna a Port Hercule, davanti allo yacht di un acquirente: una Rolls Royce, appena importata dalla Francia, per cui Car Legendary Monaco aveva ricevuto una richiesta. Tarek Fourati aggiunge che, qualunque sia l’auto che cerca, il cliente “non paga nulla finché non la ottiene”. “Voglio davvero offrire un servizio completo dalla A alla Z, in modo che alla fine il cliente abbia un’auto “chiavi in mano”. Non gli resta che ritirare il libretto di circolazione con una pratica già pronta”.

Una clientela prevalentemente monegasca

“La maggior parte dei miei clienti sono persone che non hanno il tempo di gestire la cosa e preferiscono pagare un servizio piuttosto che correre il rischio di essere fregati”, spiega Tarek Fourati. Tra i profili ci sono anche imprenditori monegaschi e diverse “persone anziane che vogliono concedersi un regalo”. Sebbene Car Legendary Monaco consegni veicoli anche a Parigi e persino all’estero, la clientela monegasca rimane la più consistente: “È un territorio piccolo e c’è stato un grande passaparola che mi ha aiutato”.

Porsche Club Monaco: condividere una passione comune

A Monaco, Tarek Fourati lavora in solitaria. È un modo efficace per “selezionare meglio i progetti di acquisto”. È anche per questo che l’imprenditore non ha l’ambizione di svilupparsi eccessivamente nel Principato. Ma visto che una buona idea non arriva mai sola, perché non creare Fly Legendary? Un servizio simile, ma specializzato nell’aviazione. Tarek Fourati sta già studiando quest’altra nicchia di mercato e nelle prossime settimane dovrebbe ufficializzare la nascita di questo secondo ramo della sua azienda.