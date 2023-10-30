Гран-при Мексики: Шарль Леклер взошел на подиум

Монегаск из Scuderia Ferrari пришел третьим в этой стремительной гонке, которую выиграл Макс Ферстаппен (Red Bull), обойдя Льюиса Хэмилтона (Mercedes).

В воскресенье, стартовав первым, Шарль Леклер пришел третьим на Гран-при Мексики. В начале гонки он зацепился с Серджио Пересом (Red Bull), который был вынужден сойти с трассы на глазах у своей публики.

«Честно говоря, после старта мне некуда было деваться. С шел между двумя болидами Red Bull и, к сожалению, зацепил Чеко (Серджио Переса). Но мне действительно некуда было деваться, объяснил он. Это повредило мой автомобиль, но после этого мы попробовали гнать на максимуме. Ничего не поделаешь! Я разочарован и сожалею, что гонка Чеко (Переса) так закончилась, но я не нарочно столкнулся с ним.»

Ферстаппен – вперед к легенде

После второго страта пилот Княжества столкнулся с еще большими трудностями, в частности с Red Bull Макса Ферстаппена и Mercedes Льюса Хэмилтона. «Мы немного хромали на жестких покрышках после второго старта. Льюис (Хэмилтон) очень быстро гнал на промежуточных и отлично управлял износом покрышек. Просто сегодня (в воскресенье) они были лучше.»

Гран-при США: за что был дисквалифицирован Шарль Леклер?

Придя третьим, Шарль Леклер в третий раз в этом сезоне взошел на подиум. А Макс Ферстаппен продолжил свое историческое восхождение с 16-й победой в этом сезоне и 51-й в своей карьере. Следующая встреча – в ближайшее воскресенье в Сан Паулу, на гран-при Бразилии.