Grand Prix des États-Unis : Pourquoi Charles Leclerc a été disqualifié ?

Remporté par l’intouchable Max Verstappen, le Grand Prix des États-Unis a vu après son dénouement les disqualifications de Charles Leclerc et Lewis Hamilton. On vous explique pourquoi.

La FIA (La Fédération internationale de l’automobile) ne rigole pas avec le règlement. Et Charles Leclerc (Ferrari) et Lewis Hamilton (Mercedes) l’ont une nouvelle fois appris à leurs dépens. Si une voiture est jugée illégale même après l’arrivée, elle se voit automatiquement disqualifiée de la course.

C’est le cas de la Ferrari du Monégasque et de la Mercedes du Britannique. La raison ? Un déficit d’épaisseur pour les deux monoplaces, qui modifie en théorie l’appui au sol des monoplaces. Charles Leclerc a donc perdu les 8 points de sa sixième place, Lewis Hamilton les 18 points de sa deuxième place.

La déception de Charles Leclerc

« Le fait que seules quatre monoplaces aient été contrôlées et que la moitié d’entres elles étaient illégales amène à se demander si quelqu’un d’autre aurait échoué à ce contrôle, a confié Charles Leclerc après cette décision, puisque quatre voitures seulement ont été contrôlées ne profondeur à l’issue du GP.

Il ne s’agit certainement pas d’un (manque) de chance se faire contrôler. » Des décisions qui ont bouleversé le classement final de ce Grand Prix des États-Unis. Derrière Max Verstappen (Red Bull), Lando Norris (McLaren) et Carlos Sainz (Ferrari) complètent le podium. Logan Sargeant (Williams) en profite pour récupérer lui la dixième place et permettre à un pilote américain d’inscrire un point, une première depuis trente ans.