Grand Prix du Qatar : Max Verstappen au sommet, Leclerc dans le top 5

Sacré champion du monde pour la troisième fois consécutive à l’issue de la course sprint de samedi, le désormais triple champion du monde a remis ça dimanche.

Comme lors du dernier Grand Prix au Japon, Max Verstappen (Red Bull) a devancé les deux McLaren, cette fois Oscar Piastri devant Lando Norris.

En ne cédant sa place de leader qu’un seul tour au moment de son arrêt aux stands, le pilote néerlandais a dominé ce Grand Prix de la tête et des épaules en faisant honneur à sa troisième couronne décrochée samedi.

De son côté, Charles Leclerc (Ferrari) a terminé cinquième de la course, derrière George Russell (Mercedes) et devant Fernando Alonso (Aston Martin).

Au championnat du monde, le Monégasque pointe au sixième rang, à huit longueurs de son coéquipier Carlos Sainz (Ferrari). Prochain rendez-vous, le 22 octobre prochain à l’occasion du Grand Prix des États-Unis.

Le chiffre : 14

Comme le nombre de succès remportés par Max Verstappen cette saison, décidément bien seul au sommet.

La phrase : « On a maximiser les points »

Charles Leclerc : « C’était pas une super performance, même si quand je regarde la course, je me dis qu’on a maximisé les points qu’on pouvait faire. Mais Russell qui revient alors qu’il s’est crashé au premier tour, c’était une surprise et ça fait mal. »