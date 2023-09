Grand Prix du Japon : Verstappen renoue avec la victoire, Leclerc au pied du podium

Le double champion du monde en titre a permis à Red Bull d’être déjà sacré champion du monde des constructeurs en s’imposant à Suzuka dimanche.

La course : Premier podium pour Piastri

Le double champion du monde s’est parfaitement bien repris après un week-end difficile à Singapour la semaine dernière.

En dérochant sa treizième victoire de la saison devant les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri, le Néerlandais en a même profité pour offrir à Red Bull le titre des constructeurs, alors que Sergio Perez a lui été contraint à l’abandon.

S’il n’a pas réalisé un excellent départ, Max Verstappen a réussi à conserver son avantage sur les deux McLaren pour ne plus jamais lâcher la tête de la course. Troisième derrière Lando Norris, Oscar Piastri a lui terminé pour la première fois de sa jeune carrière sur le podium d’un Grand Prix.

Juste devant un certain Charles Leclerc, qui a reconnu que les deux McLaren ont parfaitement bien géré leur course et qu’il était « impossible d’aller les chercher.» Mais le pilote monégasque a réussi à maintenir derrière lui la Mercedes de Lewis Hamilton, qui est bien revenue sur la fin.

Le chiffre : 6

Comme le nombre de titres constructeurs remportés par Red Bull dans son histoire.

La phrase : « On a maximisé le résultat de la voiture »

Charles Leclerc : « On a maximisé le résultat de la voiture. On sait que dans un week-end compliqué il faut maximiser les points et on l’a fait aujourd’hui. On était en difficulté pendant tout le week-end dans le secteur un, parce que c’est là où l’on perdait énormément. On va se concentrer sur ça sur les prochaines courses pour voir ce qu’il nous manque pour être plus rapides dans les virages rapides. »

Le classement : Charles Leclerc se replace

Avec ce nouveau succès, Max Verstappen vient d’atteindre la barre des 400 points et devance son coéquipier Sergio Perez de 177 points. Lewis Hamilton, lui, est solide troisième avec 190 points, avec 16 unités d’avance sur Fernando Alonso (174 points).

En finissant devant Carlos Sainz, Charles Leclerc en profite pour grappiller quelques points et s’approcher de nouveau de son coéquipier. Le Monégasque est sixième avec 135 points, contre 150 pour l’Espagnol. Prochain rendez-vous, le 8 octobre prochain à l’occasion du Grand Prix du Qatar.