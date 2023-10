Gran Premio del Messico: Charles Leclerc conquista il podio

Charles Leclerc è partito in pole position al Gran Premio del Messico (Foto © Scuderia Ferrari)

Il pilota monegasco della scuderia Ferrari si è classificato terzo in una gara movimentata, conquistata da Max Verstappen (Red Bull) seguito da Lewis Hamilton (Mercedes).

Partito in pole position, domenica Charles Leclerc ha concluso il Gran Premio del Messico al terzo posto, dopo un’inizio complicato che lo ha visto scontrarsi con Sergio Perez (Red Bull), costretto al ritiro proprio davanti al suo pubblico.

“Onestamente, non avevo dove andare alla partenza. Ero tra le due Red Bull e purtroppo ho toccato Checo (Sergio Perez). Ma non avevo dove andare”, ha spiegato. “Ho danneggiato la vettura, ma dopo abbiamo cercato di ottimizzare la gara. Succede. Sono deluso e mi dispiace che la gara di Checo (Perez) si sia conclusa così, ma non l’ho colpito di proposito”.

Verstappen fa di nuovo la storia

Dopo la seconda partenza, il pilota del Principato ha avuto maggiori difficoltà, soprattutto a tenere testa alla Red Bull di Max Verstappen e alla Mercedes di Lewis Hamilton. “Abbiamo sofferto un po’ con le gomme dure dopo la seconda partenza. Lewis (Hamilton) è stato molto veloce sulle medie e ha gestito molto bene il consumo delle gomme. Oggi (domenica) erano semplicemente migliori”.

Terzo al traguardo, Charles Leclerc ha conquistato il suo terzo podio della stagione. Max Verstappen, invece, ha fatto ancora una volta la storia conquistando la 16ª vittoria della stagione e la 51ª della sua carriera. Prossimo appuntamento domenica a San Paolo per il Gran Premio del Brasile.