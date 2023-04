Charles Leclerc: “Vi prego di rispettare la mia privacy”

In una storia Instagram pubblicata in francese, inglese e italiano, il pilota monegaschi ha fatto sapere che il suo indirizzo di casa è stato reso pubblico sui social.

Una brutta sorpresa per Charles Leclerc, che negli ultimi mesi ha visto parecchi fan citofonare a casa sua per chiedere foto e autografi.

Limiti che non dovrebbero essere oltrepassati

“Anche se sono sempre felice di essere disponibile per voi e apprezzo davvero il vostro sostegno, vi prego di rispettare la mia privacy e di non venire a casa mia”, ha scritto il pilota della scuderia Ferrari.

“Mi assicurerò di fermarmi per tutti quando mi vedete per strada o in pista, ma non scenderò se venite a trovarmi a casa. Il vostro sostegno, sia di persona che sui social media, significa molto per me, ma c’è un limite che non dovrebbe essere oltrepassato. Buona Pasqua a tutti!”