Шарль Лёклер: «Я прошу вас уважать мою частную жизнь».

Монегасский гонщик поделился в сторис в Instagram, опубликованной одновременно на французском, английском и итальянском языках, что его домашний адрес был обнародован в социальных сетях.

Неприятный сюрприз для Шарля Лёклера, которого в последние месяцы донимали назойливые фанаты, звонившие в дверь, чтобы попросить фотографии и автографы.

Всему есть предел

«Хотя я всегда рад пообщаться и очень ценю вашу поддержку, я прошу всех вас уважать мою частную жизнь и не приходить ко мне домой», — обратился к фанатам гонщик команды Scuderia Ferrari.

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«Хотя я обязательно найду время для каждого на улице или на трассе, тем не менее я не буду выходить из дома, если люди приходят без приглашения. Ваша поддержка, как личная, так и в социальных сетях, очень много значит для меня, но есть границы, которые переступать не следует. Всем счастливой Пасхи!»