Les voleurs de la montre de Charles Leclerc arrêtés en Italie

En avril 2022, le pilote monégasque s’était fait voler sa montre personnalisée Richard-Mille à Viareggio.

Ce mardi, les carabiniers italiens ont apporté de la nouveauté sur l’affaire du vol de la montre de Charles Leclerc. Quatre personnes ont été arrêtées, originaires de Naples, trois hommes et une femme, visiblement impliqués dans cette affaire. Dans un communiqué, la police italienne déclare avoir trouvé « 2 montres de valeur, dont la provenance fera l’objet d’une enquête plus approfondie », au domicile de l’un des suspects. D’après les renseignements de l’agence de presse Reuteurs, il n’est pas encore possible de déterminer si l’une des deux montres est celle du pilote de formule 1.

Selon les médias italiens, le vol semble avoir eu lieu alors que Charles Leclerc prenait un selfie avec deux « fans » portants des casques de moto, bien que cette version des faits n’ait jamais été rendue officielle. D’après les carabiniers italiens, les deux individus auraient ensuite été aidées par un homme et une femme, parmi les suspects arrêtés, à s’enfuir après le vol. Ces deux personnes auraient préalablement suivi le jeune monégasque lors de son déplacement en Toscane.