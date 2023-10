Grand Prix du Mexique : Charles Leclerc accroche le podium

Le Monégasque de la Scuderia Ferrari a terminé troisième d’une course mouvementée et remportée par Max Verstappen (Red Bull) devant Lewis Hamilton (Mercedes).

Parti de la pole position, Charles Leclerc a terminé le Grand Prix du Mexique à la troisième place, dimanche, après un départ compliqué, qui l’a vu s’accrocher avec Sergio Perez (Red Bull), contraint à l’abandon devant son public.

« Honnêtement, je n’avais nulle part où aller lors du départ. J’étais entre les deux Red Bull et j’ai malheureusement touché Checo (Sergio Perez). Mais je n’avais nulle part où aller, a-t-il expliqué. Ça a endommagé ma voiture mais on a essayé de maximiser notre course après cela. C’est la vie. Je suis déçu, et je suis désolé que la course de Checo (Perez) se soit terminée ainsi, mais je ne l’ai pas percuté volontairement.»

Verstappen encore un peu plus dans l’histoire

Après le second départ, le pilote de la Principauté a eu plus de difficultés, notamment face à la Red Bull de Max Verstappen et la Mercedes de Lewis Hamilton. « On a un peu souffert avec les pneus durs après le deuxième départ. Lewis (Hamilton) était très rapide sur les mediums et il a très bien géré sa dégradation des pneus. Ils ont simplement été meilleurs aujourd’hui (dimanche). »

Troisième à l’arrivée, Charles Leclerc a décroché son troisième podium de la saison. Max Verstappen, lui, écrit encore un peu plus l’histoire, avec une 16e victoire cette saison, la 51e de sa carrière. Prochain rendez-vous, dimanche prochain à São Paulo pour le Grand Prix du Brésil.