











Вот уже двадцать лет как Соня Ирвайн (Sonia Irvine) организует мероприятия и благотворительные аукционы Amber Lounge. Это одно из главных светских событий проходящих во время Гран-при Монте-Карло. Сестра знаменитого пилота Формулы-1, уроженца Северной Ирландии Эдди Ирвайна (Eddie Irvine), рассказала нам о секретах своего успеха, о семейных ценностях, которые сформировали ее характер, а также о своем карьерном пути: от геронтологии в лондонском госпитале до трасс Формулы-1. Ее кредо — усердно работать и никогда не опускать руки.

В 1990-х годах Эдди Ирвайн был звездой Формулы-1 и в Монако все помнят как его «Феррари» проносилось на бешеной скорости по улицам Княжества. Сегодня его младшая сестра проезжает по этим же виражам, но уже на аккуратном электрическом Twizy. «Моя деревенька», как она называет Монако, стала дня нее домом уже 20 лет назад. «Мне очень нравится монакское общество. Здесь можно быть самим собой».

Жизнь в «маленькой деревеньке» напоминает ей о детстве, проведенном в городке Конлиге к востоку от Белфаста, в самом сердце Северной Ирландии. «Я определенно не городская девушка, — говорит она, — жизнь в больших городах мне не подходит, мне нужно каждый день видеть море и природу». Иногда она скучает по некоторым аспектам из ее детства, от североирландского дружелюбия до возможности «оставить ключи от машины под ковриком».

Автогонки — дело семейное

«Мы с братом были прекрасно воспитаны», — вспоминает Соня. Они выросли в атмосфере полной свободы и уважении к тяжелому труду, привитому их родителями. «Нам не принесут то, что мы хотим, на блюдечке с голубой каемочкой. Нам самим приходилось зарабатывать карманные деньги, и мы очень рано поняли, что любой труд нужно ценить».

Во время каникул мы ездили в нашем кемпинг-каре смотреть Гран-при Великобритании

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Мама Сони и Эдди работала на нескольких работах: продавала овощи в магазинах, ухаживала за пожилыми людьми, готовила и приносила им еду. Их отец, любитель гонок, занимался продажами подержанных автомобилей.

«Во время каникул мы ездили в нашем кемпинг-каре смотреть Гран-при Великобритании в Сильверстоуне. Будучи детьми, нам удавалось увидеть гонку с заграждений или даже с деревьев. Это замечательные семейные воспоминания!»

От работы в британских госпиталях до Формулы-1

Выпускница факультета физиотерапии, Соня Ирвайн начала свою карьеру в британских больницах, сначала в Ньюкасле, а затем в Лондоне. Там она открыла собственную спортивную клинику, параллельно работая физиотерапевтом в отделении геронтологии Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS). «Это был настоящий вызов — помогать людям, перенесшим, например, инсульт, возвращая им двигательные навыки, — объясняет она, — было очень приятно иметь возможность значительно улучшить их жизнь».

Через несколько лет она попала в мир гонок Формулы-1, который до сих пор был связан с детскими воспоминаниями. Соня начала работать физиотерапевтом в команде ее брата, ставшим пилотом. Их родители приезжали на все Гран-при проходящие в Европе. «Как только мы уходили с трассы, мы направлялись к их фургону, чтобы вместе провести время за чашечкой кофе», — вспоминает она.

В начале 2000-х годов карьера Сони Ирвайн сделала еще один крутой поворот — она начала заниматься организацией светских событий. Так Соня придумала концепцию мероприятия, на котором пилоты Формулы-1 могли бы расслабиться и получить удовольствие вдали от камер и СМИ.

Мероприятие получило название Amber Lounge. «Наше первое событие было незабываемым: я помню, как с балкона наблюдала за впечатляющим количеством автомобилей, высаживающих гостей». Каждый год Amber Lounge принимает около тысячи человек, включая пилотов, знаменитостей и представителей высшего общества.

Когда мы можем, мы всегда помогаем обществу

Поддержка благотворительных организаций

В 2006 году Соня Ирвайн устроила показ мод в Монако, «чтобы предложить представителям СМИ дополнительную активность» на ранее закрытом мероприятии Amber Lounge. Ежегодно, в его рамках, проходят благотворительные аукционы, собирающие средства и привлекающие внимание к различным благотворительным организациям. Среди них: Фонд борьбы со СПИДом Элтона Джона или Race Against Dementia, фонд, созданный бывшим пилотом Формулы-1, сэром Джеки Стюартом.

Воспоминания о том первом мероприятии до сих пор волнуют основательницу Amber Lounge. Ее мать уже несколько лет страдает от болезни Альцгеймера, «болезни, о которой еще очень мало известно и которая пока остается неизлечимой».

В этом году Соня Ирвайн надеется собрать как можно больше денег для британской благотворительной организации Caudwell Children, которая помогает детям с ограниченными возможностями. «Когда мы можем, мы всегда помогаем обществу».

Посетите сайт благотворительной ассоциации Caudwell Children’s Charity, чтобы принять участие в следующем благотворительном аукционе Amber Lounge.

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