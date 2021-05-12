











Служба каршеринга из Монако Mobee теперь предлагает 55 автомобилей: 30 двухместных электрических Twizy, идеально подходящих для городской жизни, а также 25 просторных Peugeot e-208, подходящих для поездок на дальние расстояния.

Управляйте электромобилем в своих целях, не платя за парковку на улицах Княжества и на 35 парковках-партнерах. Практичное решение, которое предлагает сервис каршеринга из Монако Mobee. На прошлой неделе сервис добавил в свой парк 25 пятиместных электромобилей по случаю выставки EVER Monaco 2021.

До 340 км на электромобиле

«В 2019 году на автомобилях Twizy было совершено 11 тысяч поездок», — рассказал Nice-Matin менеджер Mobee Себастьян Любер (Sébastien Lubert). «Эта практичная модель идеально подходит для парковки в условиях города, но она все же имеет свои ограничения», — добавил он.

Новые автомобили Peugeot e-208 позволят клиентам проезжать до 340 км по сравнению с 70 км у Renault Twizy. Аренда пятиместного Peugeot e-208 обойдется в 67,5 евро в день и позволит доехать до Пьемонта. Для поездок по Княжеству и в соседние департаменты подойдет Twizy, стоимость аренды которого составляет 40,5 евро в день.

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