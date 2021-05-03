











С 5 по 7 мая в Espace Fontvieille пройдет выставка EVER Monaco 2021. С 2006 года выставка остается главным событием Княжества, посвященным мобильности и возобновляемым источникам энергии.

Дебаты, конференции… Мероприятие становится важным местом встречи ученых и людей, принимающих решения в экономике завтрашнего дня и энергетическом переходе. В этом году особое внимание будет уделяться рациональному использованию энергии. Во время шестнадцатой выставки голос получат и стартапы: некоторые из них представят свои решения местным руководителям и инвесторам.

От Audi до Mini: тестируйте электромобили бесплатно!

В этом году на выставочной площадке EVER Monaco будет представлено несколько продуктов от производителей автомобилей Mini, BMW, Audi и Porsche. Свои решения продемонстрируют и представители Монако, в частности, инкубатор стартапов MonacoTech, электросервисная станция Monaco On и Миссия по энергетическому переходу (MTE) — структура Княжеского правительства, ставящая своей целью сделать Монако территорией с нулевым уровнем выбросов углерода к 2050 году. У участников выставки будет возможность бесплатно опробовать автомобили из зоны Ride & Drive (Renault Zoé, Smart Electric и Porsche Panamera Hybrid) и электрические катера из Яхт-клуба Монако.

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