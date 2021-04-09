











С 6 по 10 июля 2021 года пройдет 8-я регата Monaco Energy Boat Challenge — долгожданное событие, которое собирает профессионалов для обсуждения будущего яхтинга. В ожидании большого дня участники продолжают совершенствовать свои проекты, стремясь сделать сектор более экологичным.

Это, без преувеличений, настоящая витрина инноваций в яхтенном секторе. Monaco Energy Boat Challenge, организованный Яхт-клубом Монако совместно с Фондом Князя Альбера II и Международным союзом моторных лодок, дает возможность исследователям, ученым, будущим инженерам и профессионалам отрасли встретиться и поработать вместе над развитием будущего яхтинга.

Летом более тридцати пяти команд приступят к проектированию двигательной установки, используя возобновляемые источники энергии по своему выбору. Основное ограничение состоит в том, что у команды есть только заранее определенное количество энергии.

Читайте также: Стартап «Lanéva Boats», пионер эко-навигации из Монако

Поднять паруса к зеленому будущему

Соревнования и гонки на выносливость — это лишь некоторые из событий, ожидающих около пятнадцати команд в категории Solar Class — лодок на солнечных батареях. Во время восьмого Monaco Energy Boat Challenge будут организованы полномасштабные испытания лодок с электрическим или водородным двигателем, которые в настоящее время находятся на рынке или в стадии разработки. В этом году мероприятие будет посвящено экологически чистому водороду и его главной возможности: сократить выбросы CO2 в яхтенной индустрии.

Читайте также: Марсела де Керн Ройер: молодая гуру индустрии суперъяхт