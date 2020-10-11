











Идея стартапа «Lanéva Boats» родилась в Бретани, но компания является на 100% монегаскской. Стартап, созданный три года назад в Монако, совсем скоро выпустит в продажу свой элитный электро-катер, произведённый из экологичных материалов.

Впервые «умный катер» от компании «Lanéva Boats» был представлен в Яхт Клубе Монако 26 апреля 2019 в присутствии Князя Альбера II. С тех пор, первый созданный в Монако электро-катер, был объектом многочисленных демонстрационных прогулок и тест-драйвов. По словам главного директора и сооснователя компании Франсуа Ришара (François Richard) их было «приблизительно 300». Очень «долгий простой», связанный с кризисом COVID-19, позволил стартапу довести своё детище до идеала. Катер сделали мощнее и увеличили время работы батареи.

Когда мы говорим, что мы — компания из Монако, мы производим большое впечатление в яхтенной индустрии Франсуа Ришар

Длина катера «Lanéva» составляет 7,90 м, ширина — 2,50 м, вместимость – 8 человек, включая капитана. Два его мотора с осевым потоком и мощные батареи позволяют достигать скорости в 25 — 30 морских узлов в час, тогда как автономность работы батареи составляет 40 — 45 морских миль. От мощной зарядки, батареи могут зарядиться за 3,5 часа.

«В основе ДНК нашего бренда — баланс между производительностью и экологичностью. Произвести экологичный катер — не означает просто снабдить его электрическим двигателем. Это касается абсолютно всего, от деталей до материалов в отделке», — объясняет Франсуа Ришар. Именно поэтому катер произведен по большей части из экологичных материалов: дерево, на 100% утилизируемая кожа высшего качества, лён и натуральная пробка. Эта приверженность принципу экологичности, позволила катеру получить сертификацию «Solar Impulse Efficient Solution».

Сотрудничество с отелями приостановлено в связи с Covid-19

Помимо частных лиц, компания «Lanéva Boats» собиралась искать клиентов среди отелей. Однако, пандемия коронавируса внесла свои коррективы. «Ещё до карантина, мы вели переговоры с одним отелем на производство 12-ти метровой версии катера, но в связи с коронавирусом они были приостановлены. Всё очень сложно, многие инвестиции были заморожены», — продолжает бретонский предприниматель.

С тех пор, компания фокусируется исключительно на частных клиентах. «Наши катера пользуются большим спросом в Швейцарии, в Италии и в Германии. Люди там более заинтересованы в технологиях, связанных с электричеством. Кроме этого, в этих странах очень большое внимание оказывается защите окружающей среды», — объясняет Франсуа Ришар. Но «Lanéva Boats» хочет пойти дальше и выйти на рынок яхт, предлагая свой катер в качестве тендера. Это название лодки, которая используется для того, чтобы перемещаться между яхтой и портом, или просто чтобы отправиться на прогулку. «Катер можно подзарядить от энергосистемы яхты и использовать в зонах, где запрещено использование дизельных двигателей», — добавляет сооснователь компании.

Адаптация – важное правило в период санитарного кризиса

Как и многие предприятия сегодня, компании «Lanéva Boats» сталкивается со сложностями, связанными с пандемией коронавируса. В первую очередь, речь идёт об отмене выставок-ярмарок, которые бы послужили хорошей витриной для стартапа из Монако. Несмотря на неопределенность, Франсуа Ришар предпочитает всё же относиться к ситуации сдержанно. «У нас уже есть список партнёров и потенциальных клиентов… Мы найдём решения, чтобы адаптироваться и попытаться найти клиентов среди частных кругов лиц», — заверяет Франсуа Ришар.

Уроженец Бретани пытается извлечь позитив из любой ситуации, в том числе и самой сложной. «Увидим через несколько месяцев, но я думаю, что с начала кризиса, у людей выработалось стремление к более чистым вещам». Тоже самое он думает и в целом о будущем эко-навигации. По словам Франсуа, у больших производителей яхт уже поменялся дискурс. «Термин «sustainability» сейчас уже у всех на устах».

Готова ли яхтенная индустрия к переходу к альтернативным источникам энергии?

Несмотря на то, что компании уже работают над более экологичными системами (водородные, гибридные двигатели), сейчас ещё сложно представить яхты или супер-яхты, которые бы работали исключительно на электроэнергии. Вопрос в технических сложностях, но и в финансовых. «Тендер может позволить нам войти на этот рынок, потому что его можно продавать владельцам яхт. Таким образом, у человека может быть классическая яхта, но электро-тендер. Отличное решение для тех, кто с уважением относится к защите окружающей среды», — объясняет Франсуа Ришар. И кто знает, возможно именно «Lanéva Boats» станет компанией, совершившей эко-революцию в навигации?