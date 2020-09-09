











Абсолютно бесшумная электрическая лодка, произведенная компанией Lanéva Boats, получила знак «Solar Impulse Efficient Solution» — свидетельство высоких стандартов в области экологической устойчивости.

Лодка прошла экспертизу по пяти критериям, среди которых — экономическая жизнеспособность проекта, устойчивость и осуществимость. Исследование провели пять экспертов. Получив знак, Lanéva Boats примет участие в инициативе «Тысяча решений» (#1000solutions). Инициативой руководит швейцарский фонд Solar Impulse Foundation, основанный французско-швейцарским изобретателем и психиатром Бертраном Пикаром (Bertrand Piccard).

Технологии и традиции

Задача инициативы #1000solutions состоит в стимулировании амбициозных экологических целей и в широкомасштабном внедрении таких решений, поясняет Lanéva Boats на своем сайте. Бренд стремится сочетать новейшие технологии и французские традиции судостроения.

«Лодки Lanéva сочетают в себе передовые технологии и традиционные методы», — поясняет Solar Impulse на своем сайте. Лодка Lanéva Dayboat отличается элегантным дизайном и полностью построена из экологически чистых материалов, «предлагая владельцам суперяхт более разумную и экологически чистую альтернативу».

Первая электронная лодка Lanéva была торжественно спущена на воду чуть более года назад принцем Монако Альбером II. Стартап, штаб-квартира которого находится в Monaco Tech, запустит коммерческую версию лодки в сентябре 2020 года. В этом же месяце Lanéva примет участие в выставке EVER Monaco, которая демонстрирует экологически чистый транспорт на возобновляемых источниках энергии.