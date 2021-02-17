











Марсела де Керн Ройер (Marcela de Kern Royer), автор интерактивной книги The Super Yacht Industry Book, которая сочетает в себе экспертные отзывы и онлайн-форум, пользуется большим успехом у любителей и профессионалов. 33-летняя бизнес-леди из Латинской Америки, блогер и резидент Монако делится в ней своим взглядом на эту, несомненно, очень перспективную отрасль, о которой, однако, написано сегодня не так много.

Вдали от вод родной Гватемалы, где в молодости она занималась водными лыжами и парусным спортом, Марсела де Керн Ройер наслаждается каждым мгновением, проведенным в Средиземном море. Отправится в открытое море, слушать ветер, шум волн, и смотреть на постепенно отдаляющийся берег, или просто «отключиться», как резюмирует, одним словом, Марсела свою страсть к яхтингу. «Вдали от мирской суеты, мессенджеров, мейлов, социальных сетей, которые постоянно отправляют нотификации на наши смартфоны». С борта ее яхты городские заботы ей кажутся никчемными, а запросы повседневности — менее срочными. «Моменты спокойствия» перед возвращением в порт…

Монако обладает удивительным очарованием деревушки, где все друг друга знают и пересекаются в булочной

Сердцем в городе, душой в море

Именно в 2005 году Марсела де Керн Ройер открыла для себя Монако, его яхтенные шоу и толпы туристов на набережной порта Эркюль. В том году она начала учиться на финансовом факультете в Международном университете Монако. Тогда она и понятия не имела, что в конечном счете продолжит свою карьеру в самом центре яхтенной индустрии. «Я оказалась в этой индустрии абсолютно случайно, — смеется бизнес-леди, — как и большинство кто там оказался! На самом деле, я думаю, что меня приняли на работу за знание иностранного языка, больше, чем за знание этой относительно новой индустрии в то время!», — вспоминает Марсела.

Она говорит на нескольких языках и успела пожить в разных городах по всему миру: Бостон, Лондон и Дубай. В конце концов, Марсела оказывается в Монако и решает бросить здесь якорь навсегда. «С одной стороны Княжество вмещает в себе все радости городской жизни, со своими вечеринками, салонами и гран-при, а с другой, обладает удивительным очарованием деревушки, где все друг друга знают и пересекаются в булочной». Атмосфера красивой жизни и столица яхтинга. В 2015 году, Марсела основала здесь свою консалтинговую фирму Onboard, специализирующуюся на яхтинге и на маркетинге в сфере люкс.

Еще каких-то 30 лет назад самыми большими яхтами в мире были яхты 30 метров длиной

Документирование яхтенной индустрии

В декабре прошлого года консультант по развитию бизнеса опубликовала книгу об индустрии суперъяхт, длиной более 50 метров. The Super Yacht Industry Book , — это настоящая энциклопедия яхтинга, которая содержит в себе материалы написанные при участии 95 экспертов яхтенной индустрии, в частности дизайнеров, морских архитекторов, а также продавцов яхт. Ее книга знакомит новое поколение профессионалов яхтенного спорта с «этой очень секретной, даже конфиденциальной индустрией, о которой до сих пор было мало чего написано».

Имея длину 180,61 метра, Azzam является самой большой яхтой в мире © Lürssen Yachts

Не просто книга, а сообщество любителей и профессионалов

«Моей целью было предложить читателю целостную картину положения дел в яхтенной индустрии, которая стала отдельной отраслью еще совсем недавно», — вспоминает Марсела де Керн Ройер. «Еще каких-то 30 лет назад самыми большими яхтами в мире были яхты 30 метров длиной!» Сегодня существует целый ряд яхт, длинной более 100 метров.

«Все началось с личного проекта», — вспоминает автор, которая должна была освоить свои яхтенные навыки на рабочем месте. «Когда я заинтересовалась архитектурой суперъяхт, я обнаружила, что на тот момент не существовало ни одной весомой книги об индустрии. Моя книга дает возможность молодым специалистам этой отрасли и владельцам яхт получить доступ к объективной информации». В дополнение к бумажному формату существует онлайн форум, где реальное сообщество любителей парусного спорта и яхтинга может свободно задавать вопросы и делиться своими знаниями.

На пути к более экологичной индустрии

По словам Марселы де Керн Ройер, яхтенная индустрия становится все более «зеленой». «Княжество Монако уже приняло некоторые меры, —говорит она, — Яхт-клуб установил Морской индекс (Sea index), показатель, который направлен на измерение воздействия строительства и использования яхт на окружающую среду». Международная морская организация (ИМО) «приняла обязательные меры по сокращению выбросов CO2 на судах». К 2050 году ИМО стремится сократить общий объем ежегодных выбросов парниковых газов от судоходства по меньшей мере на 50% по сравнению с 2008 годом. Что касается будущего яхтинга, то Марсела де Керн Ройер надеется, что индустрия будет более «устойчивой, экологичной и уважительной по отношению к нашим океанам».

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