











В качестве меры восстановления экономики Княжество открывает инициативу Ticket Taxis+.

Ее суть состоит в том, что после ужина в ресторане или шопинга в Монако можно использовать бесплатную поездку на такси по системе Ticket Taxis+. Это способ поддержать торговцев, рестораторов, таксистов и жителей Монако и соседних городов.

Билет стоимостью в 15 евро оплачен Княжеским правительством, рестораторами и партнерами из торговых организаций. Правительство оплачивает 10 евро стоимости поездки, а рестораны или магазины финансируют оставшиеся 5 евро.

Главные цели проекта

Этот совместный проект правительства, рестораторов и торговцев ставит перед собой сразу несколько целей. Во-первых, проект направлен на оживление и поддержку сектора такси, который сильно пострадал во время пандемии, а также на восстановления магазинов и ресторанов.

Во-вторых, Ticket Taxis+ поможет улучшить качество жизни жителей Монако. Отличное решение, обеспечивающие упрощенную мобильность в Княжестве без роста использования частных автомобилей.