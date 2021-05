Dans le cadre de la relance économique et plus particulièrement du Fonds Rouge et Blanc, la Principauté met en place une nouvelle mesure appellée « Ticket Taxis+ ».

Après un dîner au restaurant ou quelques emplettes à Monaco, il est maintenant possible de bénéficier gratuitement d’une course intramuros en taxi grâce aux « Ticket Taxis+ ». Une manière de soutenir les commerçants, les restaurateurs, les taxis de Monaco et les résidents de la Principauté et des communes limitrophes.

Ce ticket de courses d’une valeur de 15 € est totalement pris en charge par le Gouvernement monégasque et par les restaurateurs et commerçants partenaires. L’un finance le ticket à hauteur de 10 € et les autres participent pour les 5 € restants.

Un triple objectif

Ce co-financement entre le Gouvernement et les restaurateurs et commerçants a plusieurs objectifs. D’abord, il permet de relancer et soutenir l’activité des chauffeurs de taxi, fortement impactée par la crise sanitaire, ainsi que celle des commerces et restaurants. « Ticket Taxis+ » va également permettre d’améliorer la qualité de vie des résidents monégasques.

Un cercle vertueux, qui offrira plus de mobilité en Principauté sans pour autant augmenter l’utilisation de la voiture par les particuliers.