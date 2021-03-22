











Герой нашего сюжета, Эрван Гримо (Erwan Grimaud) является конструктором и пилотом дронов в монакской компании MC Clic, основанной им уже почти 10 лет назад. Эрван предлагает своим клиентам уникальный фото- и видеоконтент, снятый с высоты птичьего полета, а также участвует в различного рода увлекательных и полезных для общества проектах, как например защита окружающей среды. Мы встретились с ним одним дождливым мартовским утром (редким для Монако), чтобы обсудить его прошлые и будущие проекты.

Монегаски помнят тот четверг в конце февраля… В тот день, облачная пелена, будто небесное покрывало, окутало Княжество. Эрван снимал кадры для авторской программы Стефана Берна «Секреты истории» — Secrets d’Histoire – об Океанографическом музее Монако и поднял один из своих дронов на высоту 200 метров, чтобы запечатлеть момент. «Сейчас я жду, когда напечатают фотографии, чтобы подарить одну из них Князю».

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В дождливый или туманный день существует риск для работоспособности дрона: «Влажность и электричество не совсем совместимые вещи», — улыбается Эрван. «Дрон не испортился, но в нем было много влаги. Нам необходимо было быстро высушить карты памяти и некоторые комплектующие». С тех пор, захватывающие дух кадры, «облетели» многие журналы и социальные сети.

О MC Clic в Монако знают все

«Мой дедушка передал мне эту любовь», — Эрван с детства был увлечен радиоуправляемыми моделями, и с возрастом занялся также фотографией. «Когда я закончил учебу, я не задавал себе вопросов о своем будущем. Я собирался открыть магазин радиоуправляемых моделей, со специализацией в дронах». Так родилась компания MC Clic.

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«В то время дроны только появились» и несмотря на это, благодаря государственной поддержке и частным инвестициям, Эрван смог основать компанию, о которой сегодня в Монако знают все. Съемки Княжеского дворца, проверка фасадов для архитекторов, сотрудничество с органами правопорядка, видеорепортажи, освещение планетарных событий, таких как Гран-при Формулы-1 или мероприятий Яхт-клуба Монако — MC Clic занимается всем, или почти всем.

К дронам порой предвзятое отношение, так как некоторые владельцы, используют их без особой надобности или теряют их посреди города.

«Нам принадлежит 80% рынка дронов в Монако», — бравирует Эрван. «В нашем распоряжении самые разные дроны, для съемки на море или на суше, которые мы производим сами». Привязанный к своей команде, с которой он работает уже больше 5 лет, 30-летний монегаск планирует сделать из MC Clic большую транснациональную компанию. «Я не хочу терять это ощущение маленькой семьи. Это душа компании». В то же время это не означает, что Эрван не хочет развития своей компании заграницей… Италия, Швейцария и Великобритания уже в планах Эрвана.

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«К дронам порой предвзятое отношение из-за людей, которые делают черти-что, используют их без особой надобности или теряют посреди города», — с сожалением рассказывает Эрван. Сам он любит вечерами устраивать гонки нано-дронов со своей девушкой. «Если полеты не регламентировать, да, дроны могут быть опасны. В городе они должны управляться профессионалами».

Борьба с пробками с помощью дронов

Для Эрвана Гримо использование дронов не ограничивается простым удовольствием от полета. Я считаю, что дроны являются полезным изобретением. Их использование может помочь в борьбе с пробками. К середине следующего года MC Clic должен представить свой дрон-такси, который будет использоваться как автобус, которым вы пользуетесь, чтобы добраться из пункта А в пункт Б. С помощью такого такси можно будет добраться по воздуху из порта Эркюль в Фонвьей всего за несколько минут.

Важно иметь видение будущего, не стремясь заменить человека

«Важно иметь видение будущего, не стремясь заменить человека», — считает основатель MC Clic. «Я являюсь большим фанатом технологий, и поэтому знаю их недостатки. Человек должен всегда оставаться на первом плане». Чтобы дроны нас не заменили? «Было бы большим достижением создать искусственный интеллект, который мог бы заменить меня», — смеется он. «Но мы еще далеки от этого. Думаю, я бы в этом случае выдернул его из розетки. Дроны созданы не чтобы нас заменить, но, чтобы упростить нам некоторую работу».

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В подсобном помещении своего магазина Эрван с гордостью демонстрирует нам свое последнее детище: «Это дрон-паук, способный спасать людей во время землетрясений или в труднодостижимых зонах». Эрван Гримо — герой нашего времени?