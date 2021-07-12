











Ответственный за дорожную разметку на большей части территории Княжества, Стефан Меоли (Stéphane Meoli) наносит и стирает белые линии в Монако вот уже почти 9 лет. Портрет увлеченного человека, которого можно встретить в любой момент на дороге… При условии, что вы рано встаете или поздно ложитесь.

Сейчас 8:30 утра. Солнце начинает пробиваться на небосклоне Княжества. Жара уже дает о себе знать. На парковке отеля Monte-Carlo Beach Стефан Меоли только что закончил свою работу на сегодня. Среди задач — обновление пешеходного перехода, создание ограничителя скорости, нанесение разметки для пешеходов.

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Разметка на парковке Monte-Carlo Beach обладает светоотражающими элементами и блестит на солнце. Одна женщина обернулась, увидев искусственную неровность, установленную для ограничения скорости на парковке монакского отеля. «Большинство людей даже не обращают внимания на то, что я делаю», — улыбается он. «Тогда, в детстве, меня это тоже не волновало. Я никогда бы не подумал, что буду заниматься этой работой».

Нет ни одной линии разметки в Монако, которую я бы не нанес хотя бы один раз

Однако с 29 лет, после смены множества профессий в Монако, «официант, грузчик, электрик», Стефан Меоли занимается нанесением разметки в Княжестве. Сначала работая на правительство, а сегодня — в своей собственную компании, которую он создал два года назад. «Нет ни одной линии разметки в Монако, которую я бы не нанес хотя бы один раз», — смеется 37-летний уроженец Ментона. «Моя самая первая миссия? Если я не ошибаюсь, это был пешеходный переход напротив магазина Decathlon, в районе Фонвьей».

Стефан устанавливает поребрики для Гран-при Монако

Рабочие часы не всегда бывают удобными: «Мне приходится работать рано утром или ночью, чтобы избежать интенсивного трафика». Однако, Стефану Меоли это нравится. Каждая новая миссия отличается от предыдущей и нет двух одинаковых дней или, скорее, ночей. Каждый год он превращает улицы Княжества в трассу Формулы-1 для проведения Гран-при.

И еще один пешеходный переход, как новый!

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«Я наношу разметку и поребрики на виражах. Мне удалось заполучить часть рынка на Гран-при. В частности, я занимаюсь туннелем и всей дорожной разметкой». А после окончания уик-энда Гран-при, именно он стирает разметку на трассе, чтобы вернуть дорогам Княжества их первоначальный вид.

В Таиланде я видел дорожную разметку. Это была полная анархия!

Любитель путешествий, Стефан был в Таиланде, Камбодже, Гайане, Доминиканской Республике, Мексике и совсем скоро отправится в Японию. Стефану нравится смотреть на то, что делается в других странах. «В Таиланде я видел дорожную разметку. Это была полная анархия! При огромной плотности на дорогах я не знаю, как им удается наносить разметку».

Монако — образец безопасности

В Монако Стефан Меоли вплотную занимается вопросами безопасности дорожного движения. И он нисколько не сомневается — Княжество является одним из самых безопасных мест в мире. «Пешеходные переходы хорошо расположены и их много. В целом, разметка всегда на высшем уровне. Через два-три года краска начинает тускнеть. Но в Монако, правительство вызывает бригады в течение дня. Они всегда очень быстро реагируют».

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Иногда поребрики, о которых заботится Стефан Меоли, наталкивают некоторых людей на определенные мысли. «У людей здесь красивые машины и они любят скорость. Конечно, когда человек видит гоночные виражи, он склонен попробовать себя в роли гонщика…». Несмотря на то, что уроженец Ментона играет важную роль в проведении Гран-при, его привлекают не только роскошные автомобили и Формула-1. Больше всего он любит путешествовать, а также прогулки в горах и футбол.

Я иногда работаю со своей женой. Я ее обучил и у нее неплохо получается.

«Я много лет играл в молодежной команде ФК «Монако». Я остановился прямо перед зданием футбольной академии». Сегодня он женат и вполне доволен своей личной и профессиональной жизнью: «Я иногда работаю со своей женой. Я ее обучил и у нее неплохо получается». Стефан Меоли намерен продолжать свою деятельность в течение многих лет. Его следующая миссия? Разметка площадки перед станцией техобслуживания в Монако. Если вы увидите его, не стесняйтесь, поздоровайтесь! Но прежде всего, будьте осторожны и не ходите по белым полосам. Возможно они еще не успели высохнуть.