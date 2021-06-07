











Благодаря своей любви к веломобилям, 63-летний Игорь Палюк является местной знаменитостью в Монако. В прошлом — дирижер, сегодня — самозанятый медбрат, этот уроженец Украины ломает все шаблоны. Многие в Княжестве его обожают, некоторые порой относятся к нему предвзято. Однако, ясно одно — никто не знает какой он на самом деле. Кто же в действительности скрывается за шлемом веломобилиста?

Какой житель Монако не видел его хотя бы раз проезжающим на веломобиле по улицам Княжества? В прошлом стоматолог-хирург, Игорь Палюк сегодня работает самозанятым медработником и навещает своих клиентов передвигаясь по Княжеству на одном из своих трех веломобилей. «Без этого трудно обойтись», — улыбается человек, который увлекся этим занятием около пятнадцати лет назад. Я начал с лежачих велосипедов, но быстро перешел к полукорпусным, а затем к полностью закрытым веломобилям».

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Игорь родился во Львове, на западе Украины. Тридцать лет назад он переехал во Францию, поселившись недалеко от Марселя. Профессиональный трубач и признанный дирижер, он много гастролировал с танцевальной труппой. Игорь быстро влюбился в эту страну, и несмотря на регулярные поездки в Украину, к сестре, бывший музыкант однажды наведался в Княжество. Он больше никогда отсюда не уезжал.

Мне очень нравилось ходить на симфонический оркестр Монте-Карло.

«Мне очень нравилось ходить на симфонический оркестр Монте-Карло, — вспоминает он, — мне очень нравился уровень музыкантов и программы. Так, однажды, я встретил там свою жену». Они вместе уже пятнадцать лет и Игорь Палюк стал подданным Княжества. Сегодня он и его супруга Изабель Авиас (Isabelle Avias), трубач в оркестре Монте-Карло, живут в районе Фонвьей.

© Monaco Tribune

«Это мое единственное средство передвижения», — признается он, прежде чем оговориться. «То есть, нет. У меня также есть Twizy. Когда идет сильный дождь, я не хочу повредить механику». Еще бы! Стоимость самого большого веломобиля Игоря составляет 14 000 евро, а каждого из маленьких — 10 000 евро. Поэтому он очень бережно относится к своим веломобилям, произведенным в Германии и Нидерландах. Основатель Веломобильного клуба Монако (Vélomobile Club de Monaco) сетует, что этот вид транспорта не получил более широкого распространения в Монако и на Лазурном берегу.

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«Я знаю, что в Антибе есть один веломобилист, но это все. Следует сказать, что перепад высот имеет большое значение. Так как порой бывает нелегко». Хотя большую часть времени он проводит в Княжестве, Игорь иногда ездит в Геную или Экс-ан-Прованс. «По берегу моря, конечно же. Я не езжу по автомагистралям, поверьте», — шутит он. «Веломобилям полностью разрешено передвигаться по автомобильным дорогам».

Люди разговаривают по телефону, некоторые женщины красятся за рулем, но не смотрят в зеркала…

Игоря зачастую подбадривают на дорогах, как пешеходы так и водители, но некоторым не нравится эта затея. Им кажется, что его транспортное средство является чересчур опасным. «За 17 лет не было ни одного происшествия», — говорит Изабель Авиас, которая всегда защищает своего мужа. «Мы регулярно беседуем об этом с Игорем. Он часто повторяет мне, что люди, которые его не видят, просто на него не смотрят. Люди разговаривают по телефону, некоторые женщины красятся за рулем, но не смотрят в зеркала…»

© Monaco Tribune

Мировой рекордсмен скорости на веломобиле

Несколько лет назад Игорь Палюк стал мировым рекордсменом скорости на веломобиле со средним показателем в 61,2 км/ч (рекорд, установленный четырьмя людьми в течение 24 часов на трассе в Германии). Игорь призывает к уважению на дорогах. «Я стараюсь с уважением относится к автомобилистам», — говорит он. «Я не представляю большей опасности, чем любой другой автомобиль». Веломобили бывшего стоматолога-хирурга развивают скорость в 50 км/ч, что эквивалентно скорости малолитражных автомобилей или небольших скутеров.

«Однажды один из Княжеских карабинеров сказал мне: «В Монако самый известный человек — это Князь Альбер II. Но сразу после него — это твой муж».

Игорь планирует вскоре перекрасить свои веломобили: «Большая модель останется в цветах Княжества, но по крайней мере одна из двух маленьких будет желтой. Для безопасности это лучше. Желтый цвет привлекает внимание». Это привлечет внимание еще большего количества людей. Его супруга по этому поводу шутит: «Однажды один из Княжеских карабинеров сказал мне: «В Монако самый известный человек — это Князь Альбер II. Но сразу после него — это твой муж».

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Изабель продолжает: «Многие женщины говорят мне, что если бы Игорь был их мужем, то они бы не позволили ему это делать… Но я же не буду приковывать его к батарее! В этом и есть вся суть Игоря, и он намерен заниматься своим увлечением еще много лет.